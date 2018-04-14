Üç kameralı Samsung Galaxy S10+ karşınızda

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ yakın zamanda piyasaya sürüldü. Hatta sırada Galaxy Note 9 var, ancak dedikodu kaynakları boş durmuyor ve Galaxy S10 ve S10+ hakkında da ilginç iddialarda bulunuyor. Söylenenlere göre S10'da ve büyük kardeşinde parmak izi tarayıcı ekrana entegre olabilirmiş. Tabii ki S10'un çıkmasına daha çok zaman var. Yine de bu durum tasarımcıların hayal gücünü sınırlamıyor. Konsept çalışmalarıyla dikkat çeken Techconfigurations ekibi, bu sefer Galaxy S10+'ı ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 14.04.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 10:58