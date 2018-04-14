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Üç kameralı + karşınızda

Galaxy S9 ve yakın zamanda piyasaya sürüldü. Hatta sırada Galaxy Note 9 var, ancak kaynakları boş durmuyor ve ve S10+ hakkında da ilginç larda bulunuyor. Söylenenlere göre S10'da ve büyük kardeşinde parmak izi tarayıcı ekrana entegre olabilirmiş. Tabii ki S10'un çıkmasına daha çok zaman var. Yine de bu durum cıların nü sınırlamıyor. çalışmalarıyla dikkat çeken Techconfigurations ekibi, bu sefer Galaxy S10+'ı ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 14.04.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 10:58
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Üç kameralı + karşınızda
Üç kameralı Samsung Galaxy S10+ karşınızda

İsmi sıklıkla duyulan Techconfigurations ekibi, daha önce başarılı kavramlara imza atmıştı. Ekiptekiler bu sefer +'ın konseptini hazırlayıp, takipçileriyle paylaştı.

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Üç kameralı + karşınızda
Üç kameralı Samsung Galaxy S10+ karşınızda

Techconfigurations'ın S10+ modelinde S8 ve S9'dan bildiğimiz Sonsuz Ekran var.

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Üç kameralı + karşınızda
Üç kameralı Samsung Galaxy S10+ karşınızda
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Üç kameralı + karşınızda
Üç kameralı Samsung Galaxy S10+ karşınızda

telefonun dikkat çekici diğer yanlarından biri üçlü ana kamerası.

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Üç kameralı + karşınızda
Üç kameralı Samsung Galaxy S10+ karşınızda

Önde ise 12 MP'lik üç boyutlu yüz tarama yeteneğine sahip ön kamera var.

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Üç kameralı + karşınızda
Üç kameralı Samsung Galaxy S10+ karşınızda

İşte bahsettiğimiz üç ana kamera.

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Üç kameralı + karşınızda
Üç kameralı Samsung Galaxy S10+ karşınızda

Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan ana kamerada 24+8+12 MP'lik sensörler bulunuyor.

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