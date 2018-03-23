Uzaylı bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

"UZAYLI HİKAYESİ DEĞİL İNSANLIK TRAJEDİSİ"
"Ata" üzerinde 2012 yılından beri çalışan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Garry P. Nolan ise, tıp dünyasında daha önce böyle bir vakanın görülmediğini ve kalıntıların gen bozukluklarını anlamak için literatüre önemli katkıları bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Genleri Şili'de yaşayan Chilote Kızılderililerine benzerlik gösteriyor ve kalıntıların 40 yıldan eski olduğunu düşünmüyorum. Beslenemeyecek kadar kötü bir biçimde doğmuş. Onun durumundaki biri yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi edilebilirdi, ancak numunenin bulunduğu yerde, böyle şeyler mevcut değildi."