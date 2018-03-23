Türkiye'nin en iyi haber sitesi

bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

15 sene önce 'de 15 cm uzunluğunda bir mumya bulundu. Ancak bu keşif tartışmaları da beraberinde getirdi. Komplo teorisyenleri mumyanın bir ya ait olabileceğini iddia etti. Kimileri ise günümüze ulaşmamış bir canlı türü olduğunu vurguladı. Yapılan çalışmalar sonucu mumya hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.03.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 11:31
  • 1
  • 47
bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü
Uzaylı bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

2003 yılında, 'deki Atacama bölgesinde, deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunan, koni şeklindeki bir başa ve 15 cm uzunluğa sahip mumyanın bir ya ait olabileceği iddia edilmişti.

  • 2
  • 47
bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü
Uzaylı bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin ların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 47
bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü
Uzaylı bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından "Ata" ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koydu. Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun mumyalanmadan 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkardı.

  • 4
  • 47
bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü
Uzaylı bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

Diğer taraftan "Ata"nın 6-8 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Bilim insanları, çocuktaki genetik bozukluğun rahim içindeyken de kemiklerinin büyümesine neden olabileceğini, bu yüzden mumyanın prematüre bir bebeğe de ait olabileceğini düşündüklerini bildirdi.

  • 5
  • 47
bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü
Uzaylı bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

Kaliforniya Üniversitesi'nden Sanchita Bhattacharya, "Ata'nın DNA'sında hepsinde zarar görmüş olan 64 gen varyantı bulduğunu" bildirerek, bunların 10 tanesinin "kısa boy" ve 11'inin "çift kaburga"ya neden olan iskelet problemleriyle ilintili olduğunu söyledi.

  • 6
  • 47
bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü
Uzaylı bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

Bhattacharya, kıkırdak dokular için kullanılan kolajeni üretme sorunu yaratan ve skolyoz olarak bilinen omurganın eğriliğine neden olan genlerin de mumya içinde bulunduğunu ifade etti.

Bilim kadını, iskelet malformasyonlarının ötesinde Ata'nın, konjenital diyafram hernisi olarak bilinen bir hastalığa sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.

  • 7
  • 47
bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü
Uzaylı bilmecesinin gizemi sonunda çözüldü

"UZAYLI HİKAYESİ DEĞİL İNSANLIK TRAJEDİSİ"

"Ata" üzerinde 2012 yılından beri çalışan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Garry P. Nolan ise, tıp dünyasında daha önce böyle bir vakanın görülmediğini ve kalıntıların gen bozukluklarını anlamak için literatüre önemli katkıları bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Genleri 'de yaşayan Chilote Kızılderililerine benzerlik gösteriyor ve kalıntıların 40 yıldan eski olduğunu düşünmüyorum. Beslenemeyecek kadar kötü bir biçimde doğmuş. Onun durumundaki biri yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi edilebilirdi, ancak numunenin bulunduğu yerde, böyle şeyler mevcut değildi."

BİZE ULAŞIN