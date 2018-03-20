WhatsApp için 3 yeni özellik!

WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek adına, beta test programını oluşturdu. Bu program sayesinde insanlar, gelmesi muhtemel ya da beklenen özellikleri, deneyerek test ediyor Elde edilen test verilerinden sonra şirket, hangi özelliğin gelip ya da gelmeyeceğine karar veriyor. İş böyle olunca, geçtiğimiz günlerde test aşamasında olan WhatsApp grup açıklama özelliği, yeni güncelleme ile birlikte tüm kullanıcılara sunuldu. WHATSAPP GRUP AÇIKLAMA ÖZELLİĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER Yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılar, oluşturdukları WhatsApp gruplarına maksimum 500 kelime ile açıklama yazısı yazabilecekler. Bununla birlikte grupta olan ve yönetici yetkisi olmayan kişiler de açıklama yazısını değiştirebilecek. Ayrıca, grup açıklamasında yapılan herhangi bir değişiklik, grupta olan tüm kullanıcılara bildirim olarak gidecek. Bu güncellemenin amacı, kullanıcı WhatsApp'ın davet linki ile kişileri kendi grubuna davet ederken, yazılan açıklama kısmı sayesinde ne amaçla kurulduğunu öğrenebilir ve ona göre gruba katılım sağlayabilir. Ayrıca bu özelliği grubunuza girip, kolaylıkla kullanabilirsiniz.