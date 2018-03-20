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için 3 yeni !

Giriş Tarihi: 20.03.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 21:08
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için 3 yeni !
WhatsApp için 3 yeni özellik!

, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek adına, beta test programını oluşturdu. Bu program sayesinde insanlar, gelmesi muhtemel ya da beklenen leri, deneyerek test ediyor

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için 3 yeni !
WhatsApp için 3 yeni özellik!

Elde edilen test verilerinden sonra şirket, hangi özelliğin gelip ya da gelmeyeceğine karar veriyor.

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için 3 yeni !
WhatsApp için 3 yeni özellik!

İş böyle olunca, geçtiğimiz günlerde test aşamasında olan grup açıklama özelliği, yeni güncelleme ile birlikte tüm kullanıcılara sunuldu.

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için 3 yeni !
WhatsApp için 3 yeni özellik!

WHATSAPP GRUP AÇIKLAMA ÖZELLİĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Yeni gelen le birlikte kullanıcılar, oluşturdukları gruplarına maksimum 500 kelime ile açıklama yazısı yazabilecekler.

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için 3 yeni !
WhatsApp için 3 yeni özellik!

Bununla birlikte grupta olan ve yönetici yetkisi olmayan kişiler de açıklama yazısını değiştirebilecek. Ayrıca, grup açıklamasında yapılan herhangi bir değişiklik, grupta olan tüm kullanıcılara bildirim olarak gidecek.

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için 3 yeni !
WhatsApp için 3 yeni özellik!

Bu güncellemenin amacı, kullanıcı 'ın davet linki ile kişileri kendi grubuna davet ederken, yazılan açıklama kısmı sayesinde ne amaçla kurulduğunu öğrenebilir ve ona göre gruba katılım sağlayabilir.

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için 3 yeni !
WhatsApp için 3 yeni özellik!

Ayrıca bu özelliği grubunuza girip, kolaylıkla kullanabilirsiniz.

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