Whatsapp kullananlar dikkat! Momo tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

Günlerdir tüm dünyada konuşulan Momo tehlikesi Türkiye'de de konuşulmaya başlandı. Ancak çocuklar arasında Momo ile ilgili içeriklerin yayılmasının sebebi Whatsapp değil! Whatsapp kızı Momo artık video platformu YouTube'a da sıçradı. Birçok ebeveyn, çocuklarının korunması için Momo ile ilgili başta sosyal platform yöneticileri ve devlet yetkilileri olmak üzere dünyadaki tüm ilgililerden yardım istedi. Peki, günlerdir dijital dünyaya damgasını vuran ve Whatsapp'tan yayılmaya başlayan Momo nedir?

İşte Whatsapp kızı Momo ile ilgili tüyler ürperten detaylar...