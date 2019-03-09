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kullananlar dikkat! tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

kızı ile ilgili hem tehditler hem de komplo teorileri her geçen gün artıyor. Whatsapp kullanıcıları Momo nedir? Momo kızı kimdir? sorularının yanıtını araştırırken Whatsapp ile ilgili yetkili kurumlardan açıklama geldi. İntihara sürükleyen Momo sadece Whatsapp ile de sınırlı değil! Aynı zamanda 'da da çocuklar için tehlike arz ediyor. Ancak YouTube, Whatsapp'ta başlayan Momo salgını ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. İşte tüm dünya genelinde çocuklar için Mavi Balina oyununun ardından en büyük dijital tehlike olan Whatsapp kızı Momo ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 13:41
Whatsapp kullananlar dikkat! Momo tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

Günlerdir tüm dünyada konuşulan tehlikesi Türkiye'de de konuşulmaya başlandı. Ancak çocuklar arasında Momo ile ilgili içeriklerin yayılmasının sebebi değil! Whatsapp kızı Momo artık video platformu 'a da sıçradı. Birçok ebeveyn, çocuklarının korunması için Momo ile ilgili başta sosyal platform yöneticileri ve devlet yetkilileri olmak üzere dünyadaki tüm ilgililerden yardım istedi. Peki, günlerdir dijital dünyaya damgasını vuran ve Whatsapp'tan yayılmaya başlayan Momo nedir?

İşte Whatsapp kızı Momo ile ilgili tüyler ürperten detaylar...

Whatsapp kullananlar dikkat! Momo tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

İnternet ortamı, kızı olarak adlandırılan ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında, "Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?" başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise hem korkutucu, hem çok basit bir cevap...

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Whatsapp kullananlar dikkat! Momo tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

Reddit'te şöyle tanımlanıyor: "İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

Whatsapp kullananlar dikkat! Momo tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması.

Whatsapp kullananlar dikkat! Momo tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" aitti.

Whatsapp kullananlar dikkat! Momo tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

WHATSAPP KIZI MOMO HAKKINDA GOOGLE'DAN AÇIKLAMA!

"Medyada yer alan haberlerin aksine, yakın zamanda 'da 'ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulgu ulaşmamıştır. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır."

Whatsapp kullananlar dikkat! Momo tehlikesi yayılıyor! Herkes Momo nedir diye sorarken...

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan "" etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı.

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