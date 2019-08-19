Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Whatsapp Web’de…

Dünya son günlerde Whatsapp Web'in yeni özelliği üzerine konuşuyor. WhatsApp, Albümler ve Gruplandırılmış Çıkartmalar dahil olmak üzere PC'nizde kullandığınız WhatsApp Web için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. WhatsApp Web, Ocak 2015'te WhatsApp'ın kurucularından biri olan Jan Koum tarafından Facebook Sayfasında resmen ilan edilmişti. Başlangıçta WhatsApp Web yalnızca Android, BlackBerry ve Windows Phone kullanıcıları için mevcuttu ve daha sonra iOS için destek eklediler. İşte Whatsapp Web'e gelecek yeni özellikler ile ilgili çarpıcı detaylar.