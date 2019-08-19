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için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Web’de…

Dünya son günlerde 'in yeni özelliği üzerine konuşuyor. , Albümler ve Gruplandırılmış Çıkartmalar dahil olmak üzere PC'nizde kullandığınız WhatsApp Web için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. WhatsApp Web, Ocak 2015'te WhatsApp'ın kurucularından biri olan Jan Koum tarafından Facebook Sayfasında resmen ilan edilmişti. Başlangıçta WhatsApp Web yalnızca , BlackBerry ve kullanıcıları için mevcuttu ve daha sonra iOS için destek eklediler. İşte Whatsapp Web'e gelecek yeni özellikler ile ilgili çarpıcı detaylar.

Giriş Tarihi: 19.08.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 16:12
Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Whatsapp Web’de…

geçtiğimiz yıllarda uygulama kullanıcılarına Web'de kolaylık sağlamak için çıkarılmış ve ardından birçok farklı özellik eklenerek geliştirilmişti. Son günlerde Web'e iki yeni özelliğin daha geleceği ve Whatsapp Inc.'in proje üzerinde çalışmaya başladığı konuşuluyor. Peki, hangi yeni özellikler Whatsapp'ın masaüstü sürümüne gelecek? İşte dikkat çeken detaylar…

Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Whatsapp Web’de…

'in albüm özelliği, sohbet ekranında yer kazanmak için fotoğrafları ve videoları tek bir balonda gruplandıracak.

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Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Whatsapp Web’de…

Bu geçen yıldan bu yana ve iOS'ta mevcut ve şimdi , 'e getirmek için çalışıyor.

Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Whatsapp Web’de…

, 'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi. Kullanıcılara sunulmaya hazırlanan özelliklerden birincisi, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği...

Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Whatsapp Web’de…

İkincisi ise fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebilecek. Yeni iki özellikten söz etmişken, popüler mesajlaşma uygulaması 'ı daha kullanışlı hale getirmek de yine sizin elinizde.

Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Whatsapp Web’de…

İstediğiniz emojiyi kelime ile aratıp bulabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Adeta emojiler cenneti olan 'ta, o an ihtiyacınız olan emojiyi kelimeyle aratarak bulabilirsiniz.

Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor! Son gündür Whatsapp Web’de…

Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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