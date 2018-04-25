WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi!

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme gönderdi ve 2.18.123 sürümüne ulaştı. Peki bu güncellemeyle WhatsApp'a hangi özellikler eklendi? WhatsApp, Google Beta Program aracılığı ile Android Beta kullanıcılarına 2.18.123 sürümünü sundu. Yeni güncelleme sesli mesaj gönderirken uygulamada birtakım kolaylıklar sağlayacak. Bir sesli mesaj kaydederken bir çağrı aldıysanız veya telefonunuzun bataryası düşükse, WhatsApp sesli mesajınızı kaydedecek, böylece tekrar kayıt yapmak zorunda kalmayacaksınız. Milliyet'e göre sesli mesajı göndermeden önce dinlemek istiyorsanız, ana ekran tuşuna basmanız yeterli. Uygulamayı açtığınızda ses kaydınız gönderilmek ya da silinmek üzere sizi bekliyor olacak. Bu şekilde de sesli mesajı dinleyebileceksiniz. Bu özellik uygulamada varsayılan olarak etkinleştirildi. Bu yüzden hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.