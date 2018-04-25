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'a yeni bir eklendi!

, Programı aracılığıyla yeni bir gönderdi ve 2.18.123 sürümüne ulaştı. Peki bu güncellemeyle WhatsApp'a hangi ler eklendi?

Giriş Tarihi: 25.04.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 12:13
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'a yeni bir eklendi!
WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi!

, Google Program aracılığı ile Android Beta kullanıcılarına 2.18.123 sürümünü sundu. Yeni sesli mesaj gönderirken uygulamada birtakım kolaylıklar sağlayacak.

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'a yeni bir eklendi!
WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi!

Bir sesli mesaj kaydederken bir çağrı aldıysanız veya telefonunuzun bataryası düşükse, sesli mesajınızı kaydedecek, böylece tekrar kayıt yapmak zorunda kalmayacaksınız.

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'a yeni bir eklendi!
WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi!

Milliyet'e göre sesli mesajı göndermeden önce dinlemek istiyorsanız, ana ekran tuşuna basmanız yeterli.

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'a yeni bir eklendi!
WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi!

Uygulamayı açtığınızda ses kaydınız gönderilmek ya da silinmek üzere sizi bekliyor olacak. Bu şekilde de sesli mesajı dinleyebileceksiniz.

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'a yeni bir eklendi!
WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi!

Bu uygulamada varsayılan olarak etkinleştirildi. Bu yüzden hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz.

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'a yeni bir eklendi!
WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi!

Peki 'ın bütün lerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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'a yeni bir eklendi!
WhatsApp'a yeni bir özellik eklendi!

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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