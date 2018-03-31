WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp her geçen gün yeni özellikler kazanmaya devam ederken, mevcut yeteneklerini ise daha da geliştiriyor. WhatsApp geliştirici ekibi, iOS, Android ve Windows Phoneuygulamalarında geçerli bir özelliği geliştirmek için uzun süredir çalışıyordu. Sonunda bu çalışmaların meyvelerini almaya başladı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 31.03.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 10:52
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WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
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WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!