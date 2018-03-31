WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

Sitenin aktardıklarına göre kullanıcı numara değiştirdiği zaman istediği kişileri veya tüm kişileri bilgilendirmeyi seçebilecek. Ayrıca daha önce mesajlaştığı kişileri de bilgilendirmeyi seçebilecek. Yani kullanıcının isteğine bağlı olacak.