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'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

her geçen gün yeni özellikler kazanmaya devam ederken, mevcut yeteneklerini ise daha da geliştiriyor. WhatsApp geliştirici ekibi, , ve larında geçerli bir özelliği geliştirmek için uzun süredir çalışıyordu. Sonunda bu çalışmaların meyvelerini almaya başladı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 10:52
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'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

'ta mevcut olarak numara değiştirme özelliği bulunuyor. Kullanıcı yeni bir numaraya geçtiği zaman, bu özellik sayesinde kendi verilerini yeni numarasına taşıyabiliyor.

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'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

Böylelikle sohbet geçmişi korunuyor. Ayrıca numarayı değiştirdiği ise diğer tüm kullanıcılara bildiriliyor ve katıldığı gruplara yeniden katılmak zorunda kalmıyor.

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'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

WABetaInfo'nun haberine göre geliştirici ekibi bu özelliğe daha fazla işlevsellik eklemeye ve kullanıcıya daha fazla kontrol vermeye karar verdi.

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'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

Sitenin aktardıklarına göre kullanıcı numara değiştirdiği zaman istediği kişileri veya tüm kişileri bilgilendirmeyi seçebilecek. Ayrıca daha önce mesajlaştığı kişileri de bilgilendirmeyi seçebilecek. Yani kullanıcının isteğine bağlı olacak.

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'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

Kişiler bu durumda bilgilendirilmese bile kullanıcının katıldığı gruplara ise numara değişikliği bildirimi gidecek.

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'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

Numara Değiştir özelliğinden gerekli işlem yapıldıktan sonra kullanıcıya hangi kişilerin bilgilendirilmesi gerektiğini soracak.

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'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

Numara Değiştir özelliği, Ayarlar>Hesap altında bulunuyor.

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