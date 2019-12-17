Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?

'ta parasını ödeyen kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?

hakkında yeni gelişmeler var. Şimdiye kadar kullanıcılar WhatsApp'ı ücretsiz olarak kullandı, ancak popüler uygulamanın için ücret ödemek gerekecek. WhatsApp'ın sessiz sedasız şekilde iş birliği yaparak eklediği söz konusu özellik nedir? Ne işe yarıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:53
WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?
WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?
WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?
WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?
WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?
BİZE ULAŞIN