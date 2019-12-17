Haberler
Galeri WhatsApp'ta parasını ödeyen yeni özelliği kullanacak! Peki WhatsApp'ın yeni özelliği nedir?
WhatsApp hakkında yeni gelişmeler var. Şimdiye kadar kullanıcılar WhatsApp'ı ücretsiz olarak kullandı, ancak popüler uygulamanın yeni özelliği için ücret ödemek gerekecek. WhatsApp'ın sessiz sedasız şekilde iş birliği yaparak eklediği söz konusu özellik nedir? Ne işe yarıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 17.12.2019
09:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
09:53
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları 16 Aralık 2019 MPİ bilet sorgulama
ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı! 2020 LGS, YKS, MSÜ, DGS, YDS, TUS, YÖKDİL, ALES, KPSS sınav, başvuru tarihleri
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hızlı giriş ekranı! e-Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgula
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim fırsatları geliyor! BİM kataloğu 20 Aralık listesi yayınlandı
Son Dakika Haber: Her satırı kan donduruyor! Sevdiği şarkıcının konserine gitti, bir daha asla dönemedi
TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?
Son Dakika Haberi: Asgari ücret zammı 2020 için kritik gün! Asgari ücret ne kadar ve kaç TL olacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı yapıldı... Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
En çok bu araştırılıyor! Sigaraya zam mı gelecek? 2020 sigara fiyatları ne kadar olacak, belirlendi mi?
Lütfen Beklemede Kal filmi konusu ne? Lütfen Beklemede Kal oyuncuları kimler?
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Aralık 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
BİZE ULAŞIN