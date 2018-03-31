Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta oldu

da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Okulu bırakan , genç yaşında dolar i oldu. Bu serveti ise bakın nasıl elde etti...

Giriş Tarihi: 31.03.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 09:46
  • 1
  • 21
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta oldu
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta milyoner oldu

12 yaşında 'i keşfeden isimli çocuk, 18 yaşına geldiğinde 1 milyon doları aşkın bir servetin sahibi oldu.

  • 2
  • 21
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta oldu
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta milyoner oldu

Habertürk'te yer alan habere göre, 12 yaşındayken okulda aldığı eğitimden mutlu olmayan Finman, ailesiyle bir anlaşma yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 21
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta oldu
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta milyoner oldu

18 yaşına geldiğinde kendi yatırımlarıyla 1 milyon dolar kazandığı takdirde, ailesinden üniversiteye gönderilmeme sözü aldı.

  • 4
  • 21
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta oldu
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta milyoner oldu

Genç adam, öğretmenlerinin negatif tutumlarından ve sinir bozucu tavırlarından bıktığı için bu anlaşmayı yaptığını söylüyor.

  • 5
  • 21
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta oldu
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta milyoner oldu

Söylediğine göre öğretmenleri ona okulu bırakmasını ve çalışmasını öğütlemiş.

  • 6
  • 21
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta oldu
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta milyoner oldu

Standford Üniversitesi'nden doktora sahibi olan ve kendi tabiriyle Kardashian ailesinin Elon Musk versiyonu dediği anne ve babası önce bu teklife sıcak bakmamış.

  • 7
  • 21
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta oldu
Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta milyoner oldu

Ancak oğullarının elindeki parayı iyi değerlendirdiğini görünce iddiayı kabul etmiş.

BİZE ULAŞIN