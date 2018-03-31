Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Genç yaşta milyoner oldu

Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında Erik Finman yer alıyor. Okulu bırakan Erik, genç yaşında dolar milyoneri oldu. Bu serveti ise bakın nasıl elde etti... 12 yaşında Bitcoin'i keşfeden Erik Finman isimli çocuk, 18 yaşına geldiğinde 1 milyon doları aşkın bir servetin sahibi oldu. Habertürk'te yer alan habere göre, 12 yaşındayken okulda aldığı eğitimden mutlu olmayan Finman, ailesiyle bir anlaşma yaptı. 18 yaşına geldiğinde kendi yatırımlarıyla 1 milyon dolar kazandığı takdirde, ailesinden üniversiteye gönderilmeme sözü aldı. Genç adam, öğretmenlerinin negatif tutumlarından ve sinir bozucu tavırlarından bıktığı için bu anlaşmayı yaptığını söylüyor. Söylediğine göre öğretmenleri ona okulu bırakmasını ve çalışmasını öğütlemiş. Standford Üniversitesi'nden doktora sahibi olan ve kendi tabiriyle Kardashian ailesinin Elon Musk versiyonu dediği anne ve babası önce bu teklife sıcak bakmamış. Ancak oğullarının elindeki parayı iyi değerlendirdiğini görünce iddiayı kabul etmiş.