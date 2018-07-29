Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finalistler belli oldu

Greenwich Gözlemevi'nin düzenlediği 'Yılın Astronomi Fotoğrafçısı' yarışmasında finalistler sonunda belli oldu. İşte o fotoğraflar... Rocky Dağları'ndaki yıpranmış bir ardıç ağacı, kışın erken saatlerinde gökyüzü yıldız patikalarıyla dolu (Jake Mosher) Tre Cime'deki Dolomitler üzerindeki Samanyolu'nun panoraması (Carlos F Turienzo) Florida'da bir fırtınada Samanyolu (Tianyuan Xiao) Güneş geçişindeki iki büyük güneş lekesi arasındaki Uluslararası Uzay İstasyonu (Dani Caxete) 200mm kullanılarak fotoğraflanan Andromeda Galaksisi (Péter Feltóti) Yeni Zelanda yakınlarındaki Güney Körfezlerinden görülen bir aurora (Paul Wilson) Tazmanya'da bir deniz feneri üzerinde yükselen Samanyolu (James Stone)