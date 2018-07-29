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"Yılın çısı" yarışmasında finalistler belli oldu

Greenwich Gözlemevi'nin düzenlediği "Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışmasında finalistler sonunda belli oldu. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 29.07.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 23:02
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"Yılın çısı" yarışmasında finalistler belli oldu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finalistler belli oldu
Rocky Dağları'ndaki yıpranmış bir ardıç ağacı, kışın erken saatlerinde gökyüzü yıldız patikalarıyla dolu (Jake Mosher)
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"Yılın çısı" yarışmasında finalistler belli oldu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finalistler belli oldu
Tre Cime'deki Dolomitler üzerindeki Samanyolu'nun panoraması (Carlos F Turienzo)
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"Yılın çısı" yarışmasında finalistler belli oldu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finalistler belli oldu
Florida'da bir fırtınada Samanyolu (Tianyuan Xiao)
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"Yılın çısı" yarışmasında finalistler belli oldu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finalistler belli oldu
Güneş geçişindeki iki büyük güneş lekesi arasındaki Uluslararası Uzay İstasyonu (Dani Caxete)
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"Yılın çısı" yarışmasında finalistler belli oldu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finalistler belli oldu
200mm kullanılarak lanan Andromeda Galaksisi (Péter Feltóti)
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"Yılın çısı" yarışmasında finalistler belli oldu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finalistler belli oldu
Yeni Zelanda yakınlarındaki Güney Körfezlerinden görülen bir aurora (Paul Wilson)
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"Yılın çısı" yarışmasında finalistler belli oldu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finalistler belli oldu
Tazmanya'da bir deniz feneri üzerinde yükselen Samanyolu (James Stone)
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