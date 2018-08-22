Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerini dolduran tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Konaklama tesisleri, bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek. Marmaris, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu. Marmaris, yüksek sezon' diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı. Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 'Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık. Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı' dedi.