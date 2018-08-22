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Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...

Giriş Tarihi: 22.08.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 14:21
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Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...
Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...

Muğla'nın ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerini dolduran tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...
Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...

Konaklama tesisleri, bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...
Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...

, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...
Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...
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Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...
Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...

, yüksek sezon' diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...
Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...

Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Birkaç gün önce girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...
Nüfusu 10 katına çıktı! Adım atacak yer yok...

Hatta çift şeritli -Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.

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