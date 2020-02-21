Tren seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

2. THE FLAM RAİLWAY / NORVEÇ

Norveç, yemyeşil doğası ve eşsiz fiyortlarıyla Kuzey Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri. Norveç'in Aurland kentinde Myrdal ve Flåm arasında sefer yapan Flam Railway ise, Bergen hattının bir kolu olan Flåmsdalen vadisinden geçiyor. 20 adet tünel, bir köprü ve 10 istasyonun bulunduğu, oldukça dik demiryolları üzerine kurulu bu rota, 20 km'lik uzunluğa ve 866 metrelik bir rakıma sahip. Vadilerden karla kaplı dağlara, şelalelerden donmuş göllere kadar pek çok eşsiz manzarayı görme şansı yakalayacağınız bu hattın, dünyanın en büyüleyici tren rotası olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.