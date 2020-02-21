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seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

seyahatleri, geçmişten beri en çok tercih edilen yolculukların başında geliyor. ve ekonomik olması nedeniyle tercih edilen tren rotaları, özellikle son yıllarda doğanın tadını çıkarmak isteyen gezginlerin de favorisi haline geldi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 16:14
Tren seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

seyahatleri, geçmişten beri en çok tercih edilen yolculukların başında geliyor. ve ekonomik olması nedeniyle tercih edilen tren rotaları, özellikle son yıllarda doğanın tadını çıkarmak isteyen gezginlerin de favorisi haline geldi.

Tren seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

Biz de birbirinden güzel manzaralara şahitlik edebileceğiniz, dünyanın en keyifli 7 yolculuğu rotasını yazdık. Keyifli okumalar!

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Tren seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

1. DOĞU EKSPRESİ / TÜRKİYE

Son dönemin en popüler yolculuğu hatlarından biri de şüphesiz Doğu Ekspresi. Yaklaşık 25 saat süren bu , özellikle kış aylarında bembeyaz manzaralarla severleri büyülüyor. Ankara-Kars arası sefer yapan Doğu Ekspresi'nin güzergahında Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum illeri bulunuyor. 1.310 km'lik bir hat uzunluğuna sahip olan rotada, 4 farklı kompartıman ve bilet seçeneği mevcut.

Tren seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

2. THE FLAM RAİLWAY / NORVEÇ
Norveç, yemyeşil doğası ve eşsiz fiyortlarıyla Kuzey Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri. Norveç'in Aurland kentinde Myrdal ve Flåm arasında sefer yapan Flam Railway ise, Bergen hattının bir kolu olan Flåmsdalen vadisinden geçiyor. 20 adet tünel, bir köprü ve 10 istasyonun bulunduğu, oldukça dik demiryolları üzerine kurulu bu rota, 20 km'lik uzunluğa ve 866 metrelik bir rakıma sahip. Vadilerden karla kaplı dağlara, şelalelerden donmuş göllere kadar pek çok eşsiz manzarayı görme şansı yakalayacağınız bu hattın, dünyanın en büyüleyici rotası olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.

Tren seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

3. DARJEELİNG- HİMALAYAN RAİLWAY / HİNDİSTAN

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, farklı kültürü nedeniyle her yıl yüz binlerce turist ağırlıyor. Darjeeling-Himalayan demiryolu hattının tipik bir turist çekim noktası olması bunda büyük pay sahibi, kuşkusuz. Batı Bengal eyaletinde Yeni Jalpaiguri ile Darjeeling arasında uzanan demiryolu hattı yaklaşık 88 km uzunluğunda. 1879 ve 1881 yılları arasında inşa edilen hat, 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı olarak tescillendi. "Oyuncak " olarak da bilinen bu trenin yolculuğu ise yaklaşık 6,5 saat sürüyor.

Tren seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

4. LE PETİT TRAİN JAUNE / FRANSA

Avrupa'nın göz bebeği Fransa'da yer alan bu hat, yolcularını ülkenin en güzel manzaralarıyla buluşturuyor. Petit Train Jaune, Villefranche De Conflent ile Latour De Carol arasında 63 km boyunca pastoral manzaralar eşliğinde devam ediyor. 19 tünel ve 2 ana köprüden oluşan bu hat, ilk açıldığı yıl olan 1927'de Fransa'nın en yüksek demiryolu hattıydı.

Tren seyahati sevenler için dünyanın en keyifli 7 tren yolculuğu rotası

5. TRANS SİBERİAN HATTI / RUSYA
Dünyanın en pahalı ve uzun demiryolu hattı olarak bilinen Trans Sibirya'da yaklaşık iki hafta sürüyor. Yapımı 14 yılda tamamlanan bu hat, yaklaşık 10 bin kilometreden oluşuyor. Rusya'yı boydan boya gezebileceğiniz bu hat, Batı Rusya'yı Moğolistan, Sibirya, Çin ve Japon Denizi'ne bağlıyor. Trende farklı ücret seçeneklerine göre farklı kompartımanlar bulunuyor. Bembeyaz bir yolculuk yapabileceğiniz bu hat, 7 idari bölge ve 19 şehirden geçiyor.

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