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'nin görenleri büyülüyen saklı cennetleri!

Gezginler için en önemli şey, her defasında onları şaşırtacak, doğaya karışacak yerleri keşfetmektir. 'nin saklı cennetlerini sizin için derledik. Gelin o cennetleri ve nerede olduklarını beraber öğrenelim...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 15:53
Türkiye'nin görenleri büyülüyen saklı cennetleri!

Ağaç müzesi Yenice!

Tropik bölgeler dışında dünyada pek az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç türünü barındıran ve Karabük'e bağlı Yenice ilçesi ormanları, adeta ağaç müzesi görümüyle görenleri cezbediyor.
Kızılcık, şimşir, ahlat, kontus defnesi, kurt bağrı, erguvan ve jasminum gibi çeşitli ağaç türlerinin yanı sıra bazı ağaçların olağanüstü çap ve boya ulaşan örneklerinin oluşu, zengin yaban hayatı potansiyeliyle bölge eşsiz bir ekosistem özelliği gösteriyor. Ormanların oluşturduğu oksijen kuşağı, kent turizmi için önemli kaynak gösterilerek, bölgesi olmaya yönelik projeler üretiliyor.

Türkiye'nin görenleri büyülüyen saklı cennetleri!

Direkli Mağarası!

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 40. kilometresindeki Yukarı Döngel köyü sınırları içerisinde bulunan da tarih meraklılarının ilgisini çeken merkezlerden biri. Bu doğal cennette Türklerin yaptığı ilk arkeolojik kazı olan Erek, kazısını görmeniz de mümkün!

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Türkiye'nin görenleri büyülüyen saklı cennetleri!

Doğu Karadeniz'in güzellikleri: "Sera Gölü"

'un batı sahilinde şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta Yıldızlı Beldesi sınırları içerisinde yer alan , denize 2 kilometre mesafededir. Göl, 1950 yılında meydana gelen bir toprak kayması sonucunda oluşmuştur. Sera Gölü, hem doğal güzelliği hem de çevresindeki tesislerle ziyaretçilere güzel imkanlar sunuyor.

Türkiye'nin görenleri büyülüyen saklı cennetleri!

Doğu Karadeniz'in güzellikleri...

Giresun'da kısa bir süre önce keşfedilen 'nın 'de ekoturizmin gözdesi olacağına inanılıyor. Giresun Kültür ve Müdürü Emin Yılmaz, Yağlıdere ilçesi sınırları içinde yer alan Gölyanı Yaylası'nın, 50 dolayındaki otantik yayla evi, gölü ve ladin ağaçlarından oluşan ormanlık alanlarıyla görenleri büyülediğini belirtti. Yılmaz, bir süre önce doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Gölyanı Yaylası'nın Türkiye'de eko turizmin gözdesi olacağına inandıklarını ifade ederek, orman yoluyla ulaşımı sağlanan Gölyanı Yaylası'na yapılaşma yasağı getirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin görenleri büyülüyen saklı cennetleri!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Ayder Yaylası arasında bulunan 'ndeki birçok küçük düşümlü şelalenin yanı sıra, 250 metre yükseklikten akan Bulut Şelalesi'nin, seyir zevkine doyum olmayan bir görüntü sergiliyor. Çayeli ilçesindeki Ağaran şelalesi ile İkizdere'deki Gelintülü şelalesi, görülmeye değer şelaleler arasında bulunuyor.

Türkiye'nin görenleri büyülüyen saklı cennetleri!

Kırklareli'nin ayak basılmamış plajları!

Kırklareli'nin Tekirdağ il sınırında ve Bulgaristan sınırına kadar uzanan kıyı şeridinde pek fazla bilinmeyen , , şehir dışından gelenlerin uğrak yerlerinden biri!

Türkiye'nin görenleri büyülüyen saklı cennetleri!

Eğirdir Gölü

Göller bölgesinin merkezi konumunda olan Eğirdir, göl turizminden yaygın şekilde yararlanıyor. Kovada Gölü Milli Parkı, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, Çandır-Baraj çevresi, Hoyran kısmı, Burdur Gölü'nün Keçiborlu ilçesi sınırları, Beyşehir Gölü'nün Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerini kapsayan alanlar ise kuş gözlemciliği için elverişli alanların başında gelmekte.

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