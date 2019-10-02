Uzun uçak yolculuklarının riskleri!

1. Sıvı kaybı

Uçak kabinlerindeki nem oranı genellikle yüzde 20'den daha azdır, ki bu da Sahra Çölü'nden daha az bir nem oranı demektir. Bu fazlasıyla kuru hava bir de az oksijenle birleşince sıvı kaybına neden olabilir. İdrar söktürücü etkileri nedeniyle kahve ya da alkollü içecekler tüketmek bu sıvı kaybını hızlandırır. Bu durum 3 ya da 4 saatlik kısa süreli uçuşlarda fazla bir etki yaratmazken, uzun süreli uçak yolculukları için aynısını söylemek oldukça güç. Örneğin 10 saatlik bir uçuşta, ortalama bir kadın 1,6 litre su kaybederken, erkeklerde bu oran bundan yüzde 25 daha fazladır. Sıvı kaybının en yaygın belirtileri asabiyet, yorgunluk ve dikkat eksikliğidir. Bunları önlemek için ise en temel çözüm uçuş öncesinde ve sırasında bol bol su içmek. Uçaktaki ikramların oldukça baştan çıkarıcı olduğunun farkındayız ancak uçuşun ilerleyen saatlerinde başınızın ağrımasını istemiyorsanız, kahve ve alkollü içeceklere gözlerinizi kapatıp bol bol su içmenizi tavsiye ederiz.