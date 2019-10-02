Uzun uçak yolculuklarının riskleri!

3. Derin toplardamar pıhtılaşması
Uzun süreli uçak yolculukları, özellikle alt bacaktakiler olmak üzere, damarlarda kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Aile geçmişinde böyle bir sorun olanlar, fazla kilo problemi olanlar, hamileler, doğum kontrol hapı kullananlar ve hareketsiz bir yaşamı olanlar pıhtılaşma konusunda daha fazla risk altındadır. Hareketsiz kalınan süre fazlalaştığı için bir yolculuk ne kadar uzunsa, pıhtılaşma riski de o denli fazladır. Bunu engellemenin en iyi yolu yaklaşık 2 saatte bir olmak üzere koridor boyunca yürüyüş yapmaktır. Ancak uçaktaki komşularınızı rahatsız etmek istemiyorsanız ayaklarınızı koridora doğru uzatmak ya da bileklerinizi küçük yuvarlaklar çizerek oynatmak bile faydalı olacaktır. Kompresyon çorabı giymek de çözümler arasında, bu hem pıhtılaşmayı hem de şişkinliği önleyecektir.