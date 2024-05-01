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Haberler Galeri 1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...
Giriş Tarihi: 01.05.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 14:47

1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Provokatör gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Çok sayıda polis yaralanırken olay yerine ambulanslar çağrıldı. Sosyal medyada, polise taşlarla saldıran provokatörlere 'Bunlar mı işçi?' şeklinde yorumlarla tepki gösterildi.

1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı.

1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

Çok sayıda polis yaralanırken olay yerine ambulanslar çağrıldı.

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1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı.

1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

Güvenlik önlemlerine destek için gelen alt geçitten Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı.

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