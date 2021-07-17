15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...

Darbeye direnen kahramanların o gece yaşadıklarının özel bir prodüksiyonla paylaşıldığı müzede şehitler ve gaziler için yapılmış özel bir bölüm yer alıyor. Müzede ayrıca 'Sela' koridorundan geçilerek 251 şehidin hikâyelerinin dinlenebildiği bölüm de yer alıyor.