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Haberler Galeri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...
Giriş Tarihi: 17.07.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 15:24

15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...

FETÖ' nün hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatan '15 Temmuz Demokrasi Müzesi' halkın ziyaretine açıldı. Darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların anbean anlatıldığı müze, ziyaretçilere o geceye ilişkin duygu dolu anlar yaşatıyor... Demokrasi kahramanlarının verdiği mücadelenin canlandırıldığı müze, insanın tüylerini diken diken ediyor.Milli iradenin dik duruşunun gözler önüne serildiği müzeyi gezerken,duygulanmamak ve ağlamamak mümkün değil. Şehitlerin ," Vatan için canlarını seve seve verdiği, gazilerin ise " Vatan mevzubahis ise gerisi tefarruatdır" diyerek kahramanca hainlere karşı göğüs gerdiği dünyaya örnek şanlı mücadele,"Türkiye Geçilmez" temasıyla Türk Milletinin ilelebet var olduğunu simgeliyor.

ALİ EKEYILMAZ
15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni ziyaret edenler tarihe tanıklık ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında inşa edilen müzenin girişinde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...

Darbeye direnen kahramanların o gece yaşadıklarının özel bir prodüksiyonla paylaşıldığı müzede şehitler ve gaziler için yapılmış özel bir bölüm yer alıyor. Müzede ayrıca 'Sela' koridorundan geçilerek 251 şehidin hikâyelerinin dinlenebildiği bölüm de yer alıyor.

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15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDİYOR
Sonik patlamaların ve tank seslerinin canlandırıldığı müzede sala seslerinin yankılanması ziyaretçilerin tüylerini diken diken ediyor. Müzenin cam kubbeli bölümünde kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...

23 metre boyundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 adet silikon heykel yer alıyor.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...

8 SALON BULUNUYOR
Müze, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilen 8 salonu içeriyor.

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