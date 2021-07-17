15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilere açıldı! Gözyaşlarına boğuyor...

FETÖ' nün hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatan '15 Temmuz Demokrasi Müzesi' halkın ziyaretine açıldı. Darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların anbean anlatıldığı müze, ziyaretçilere o geceye ilişkin duygu dolu anlar yaşatıyor... Demokrasi kahramanlarının verdiği mücadelenin canlandırıldığı müze, insanın tüylerini diken diken ediyor.Milli iradenin dik duruşunun gözler önüne serildiği müzeyi gezerken,duygulanmamak ve ağlamamak mümkün değil. Şehitlerin ," Vatan için canlarını seve seve verdiği, gazilerin ise " Vatan mevzubahis ise gerisi tefarruatdır" diyerek kahramanca hainlere karşı göğüs gerdiği dünyaya örnek şanlı mücadele,"Türkiye Geçilmez" temasıyla Türk Milletinin ilelebet var olduğunu simgeliyor.