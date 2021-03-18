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Haberler Galeri 17 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

son dakika paylaşıldı! İşte son korona tablosu ile ’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde etkilerini gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'de tanısı konulan ilk vakadan bugüne kadar olduğu gibi bugün de resmi sitesi ile Sağlık Bakanı Twitter hesabı aracılığıyla bugünkü vaka, ölüm ve hasta sayısı detaylarını içeren günlük koronavirüs son durum verileri ile kamuoyuna duyuruluyor. olarak açıkladığı Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileriyle "17 Mart koronavirüs tablosu" detayları

Giriş Tarihi: 18.03.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 02:30
SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

2020 yılının Mart ayından günümüze kadar etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisiyle ilgili yurt ve dünyadan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. resmi sitesi ile Sağlık Bakanı Twitter hesabından, günlük koronavirüs son duruma ilişkin vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgileri "" ile son dakika olarak duyuruluyor.

SON DAKİKA! 17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

olarak paylaştığı 17 Mart koronavirüs tablosu ile 'de corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı bilgileri şöyle;

SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

17 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 18 bin 912
  • HASTA SAYISI: 869
  • VEFAT SAYISI: 73
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 161

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

16 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 16 bin 749
  • HASTA SAYISI: 874
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 893
SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

15 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 503
  • HASTA SAYISI: 858
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 893
SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

SON DAKİKA | Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

14 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 378
  • HASTA SAYISI: 852
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 516
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