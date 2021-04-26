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Haberler Galeri 25 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı: 25 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı
Giriş Tarihi: 25.04.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:09

ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı: son dakika açıklandı

'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "" başlığıyla güncel son durum verileri gelmeye devam ediyor. resmi internet sitesi üzerinden salgın başından bu yana bilgileri paylaşılmaya devam edilirken, verilerine göre 38 bin 553 kişi covid-19 vakasıyla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 25 Nisan koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları.

25 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı: 25 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı

Küresel anlamda salgın oluşturan ve 11 Mart 2020 tarihinde 'deki ilk vakası tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti son dakika olarak gün bazında paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosunda yer alan son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyu tarafından merak edilerek açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Bugünkü ve vaka sayısı kaç oldu? sorularına ilişkin tüm merak edilenler ve korona son durum haberleri şöyle;

25 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı: 25 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı

SON DAKİKA - 25 NİSAN KORONA VİRÜS TABLOSU - KORONA SON DURUM HABERLER

, tarafından paylaşıldı. İşte bugünkü güncel veriler;

  • VAKA SAYISI: 38 bin 553
  • HASTA SAYISI: 2 bin 801
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 236

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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25 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı: 25 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı

24 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 40 bin 596
  • HASTA SAYISI: 2 bin 905
  • VEFAT SAYISI: 339
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 297

25 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı: 25 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı

23 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 49 bin 438
  • HASTA SAYISI: 3 bin 089
  • VEFAT SAYISI: 343
  • İYİLEŞEN SAYISI: 60 bin 176

25 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı: 25 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı

22 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 54 bin 791
  • HASTA SAYISI: 3 bin 128
  • VEFAT SAYISI: 354
  • İYİLEŞEN SAYISI: 65 bin 593

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