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Haberler Galeri 27 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 27 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 27.04.2021 18:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 01:10

son dakika paylaşıldı! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

Tüm dünyada 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisiyle ilgili "" başlığı altında güncel son durum haberleri peş peşe geliyor. İlk vakadan itibaren resmi internet sitesi üzerinden corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri açıklanmaya devam ediyor. Paylaşılan en son corona virüs tablosuna göre 37 bin 312 kişi kovid-19 tanısıyla tedavi altına alındı. ise kamuoyu tarafından merak edilerek açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya başlandı. 27 Nisan koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına ilişkin yanıtlar ve tüm detaylar.

27 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 27 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda 2020 yılının ilk aylarından bu yana pandemi oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan covid-19 virüsüne ilişkin "son dakika corona virüsü" haberleri gelmeye devam ediyor. İlk vakadan itibaren günlük olarak korona son durum verileri resmi internet sitesi üzerinden duyurulurken en son corona virüs tablosu ile güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı detayları öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. ile birlikte vaka sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtları son dakika haberleri şöyle;

27 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 27 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA - 27 NİSAN KORONA VİRÜS TABLOSU - KORONA SON DURUM HABERLER

, resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri;

  • VAKA SAYISI: 43 bin 301
  • HASTA SAYISI: 2 bin 703
  • VEFAT SAYISI: 346
  • İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 592

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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27 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 27 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

26 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 312
  • HASTA SAYISI: 2 bin 716
  • VEFAT SAYISI: 353
  • İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 027
27 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 27 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

25 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 38 bin 553
  • HASTA SAYISI: 2 bin 801
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 236
27 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 27 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

24 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 40 bin 596
  • HASTA SAYISI: 2 bin 905
  • VEFAT SAYISI: 339
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 297
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