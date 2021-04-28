Tüm dünyada 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisiyle ilgili "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel son durum haberleri peş peşe geliyor. İlk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri açıklanmaya devam ediyor. Paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosuna göre 37 bin 312 kişi kovid-19 tanısıyla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise kamuoyu tarafından merak edilerek 27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya başlandı. 27 Nisan koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına ilişkin yanıtlar ve tüm detaylar.