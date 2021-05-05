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Haberler Galeri 4 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 19:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 02:59

son dakika duyuruldu! ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Yurt ve dünyada ortaya çıkmasının üzerinden 1 yılı aşkın süre geçen ve dünya genelinde çok sayıda insanının yaşamını yitirmesine neden olan covid-19 pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika başlığı altında güncel haberler geliyor. Tarihler Mart 2020'yi gösterdiğinde 'de ilk vakası teşhis edilen kovid-19 virüsüyle ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden koronavirüs tablosu kamuoyuna duyuruluyor. En son Türkiye corona virüs tablosuna göre 28 bin 997 kişide virüse rastlanılarak tedavi altına alındı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanan günümüzde, bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısını öğrenmek isteyenler son dakika açıklandı mı? sorusuyla araştırmalar yapıyor. Sağlık Bakanlığı korona son durum bilgileriyle ile 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun cevabı.

4 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

verileri, 'de 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sokağa çıkma yasağının güncel vaka sayısına etkisi kamuoyu tarafından merak konusu olarak, 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı koronavirüs tablosu günlük bazda takip edilerek, ve bugünkü vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yoğun olarak yanıt aranıyor.

4 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA 4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Cumhuriyeti aracılığıyla son dakika olarak paylaşıldı. Bakanlık tarafında yayımlanan bugünkü güncel korona son durum tablosu verileri şöyle;

4 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 997
  • HASTA SAYISI: 2 bin 483
  • VEFAT SAYISI: 336
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 218
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4 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

3 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 24 bin 733
  • HASTA SAYISI: 2 bin 501
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 438
4 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

2 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 25 bin 980
  • HASTA SAYISI: 2 bin 587
  • VEFAT SAYISI: 340
  • İYİLEŞEN SAYISI: 75 bin 182
4 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

1 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 817
  • HASTA SAYISI: 2 bin 615
  • VEFAT SAYISI: 373
  • İYİLEŞEN SAYISI: 81 bin 302
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