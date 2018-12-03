Akılalmaz olay! Sesi duyan korkudan dışarı çıktı

ALACAKLARI İÇİN ARACINI PATLATTILAR



Polis ekiplerinin araştırmasında olayın azmettiricisi İ.Ö ile M.Ö olduğunu tespit etti. İ.Ö ve M.Ö, İ.C'in kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi. EYP atılan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.