Türkiye'nin en iyi haber sitesi

olay! duyan korkudan dışarı çıktı

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 03.12.2018 08:10 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 08:18
Akılalmaz olay! Sesi duyan korkudan dışarı çıktı

Olay, 'nın Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 10016 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi.

Akılalmaz olay! Sesi duyan korkudan dışarı çıktı

Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen iki kişi müstakil ev içerisinde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı İ.C'ye ait otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akılalmaz olay! Sesi duyan korkudan dışarı çıktı

Mahalle sakinleri ve evde oturanlar ses üzerine korkudan dışarı çıktı.

Akılalmaz olay! Sesi duyan korkudan dışarı çıktı

Olayı gerçekleştiren kimliği belirlenemeyen iki kişide motosikletle olay yerinden hızla kaçtı.

Akılalmaz olay! Sesi duyan korkudan dışarı çıktı

Mahalleli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen asayiş ve terör ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Akılalmaz olay! Sesi duyan korkudan dışarı çıktı

Polis ekipleri ise otomobilde ve çevrede incelemeler yaptı.

Akılalmaz olay! Sesi duyan korkudan dışarı çıktı

ALACAKLARI İÇİN ARACINI PATLATTILAR

Polis ekiplerinin araştırmasında olayın azmettiricisi İ.Ö ile M.Ö olduğunu tespit etti. İ.Ö ve M.Ö, İ.C'in kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi. EYP atılan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

BİZE ULAŞIN