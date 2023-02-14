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Haberler Galeri Asrın felaketinde dehşetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Yıllık 9 mm olan kayma depremle 4,5 metreye çıktı
Giriş Tarihi: 14.02.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 15:44

Asrın felaketinde dehşetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Yıllık 9 mm olan kayma depremle 4,5 metreye çıktı

Asrın deprem felaketinin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayımladığı rapor depremin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ekiplerin saha incelemelerinde yollarda, bahçe duvarlarında, tarlalarda, tren yollarında fay kırıkları nedeniyle oluşan kayma ve yer değişiklikleri fotoğraflarla tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK
Asrın felaketinde dehşetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Yıllık 9 mm olan kayma depremle 4,5 metreye çıktı

Asrın deprem felaketinin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayımladığı rapor depremin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Asrın felaketinde dehşetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Yıllık 9 mm olan kayma depremle 4,5 metreye çıktı

Ekiplerin saha incelemelerinde yollarda, bahçe duvarlarında, tarlalarda, tren yollarında fay kırıkları nedeniyle oluşan kayma ve yer değişiklikleri fotoğraflarla tespit edildi.

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Asrın felaketinde dehşetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Yıllık 9 mm olan kayma depremle 4,5 metreye çıktı

Raporda; tarihsel deprem kataloglarına göre Pazarcık Segmenti üzerinde 1114 ve 1513 yıllarında iki depremin meydana geldiği belirtilerek, aradan geçen 510 yıllık sürede Doğu Anadolu Fayı'nın yaklaşık 9 mm yıllık kayma hızı dikkate alındığında; son deprem sırasında tek seferde saniyel içinde yaklaşık 4,5 metrelik bir yamulmanın fay hattı boyunca meydana gelmiş olabileceği tahmin edildiği aktarıldı.

Asrın felaketinde dehşetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Yıllık 9 mm olan kayma depremle 4,5 metreye çıktı

Sahada hazırlanan ilk rapora göre; ilk depremin merkez üssü, Kahramanmaraş'ın yaklaşık 30 km güneyine, Doğu Anadolu Fayı'nın ana kolu üzerinde 82 km uzunluğundaki Pazarcık Segmenti'ne denk geldi.

Asrın felaketinde dehşetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Yıllık 9 mm olan kayma depremle 4,5 metreye çıktı

İkinci deprem ise Kahramanmaraş'ın yaklaşık 50 km kuzeyine rastlayan bir alanda, Doğu Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerindeki 85 km uzunluğundaki Çardak Fayı üzerinde yer aldı.

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