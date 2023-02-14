Giriş Tarihi: 14.02.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
15:44
Asrın felaketinde dehşetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Yıllık 9 mm olan kayma depremle 4,5 metreye çıktı
Asrın deprem felaketinin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayımladığı rapor depremin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ekiplerin saha incelemelerinde yollarda, bahçe duvarlarında, tarlalarda, tren yollarında fay kırıkları nedeniyle oluşan kayma ve yer değişiklikleri fotoğraflarla tespit edildi.