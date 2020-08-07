Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

"İnancımızda ve Türk İslam geleneğinde böylesine önemli bir yere sahip olan camilerimiz, müminleri bir araya getiren, birliğin, kardeşliğin, tek yürek olmanın sembolüdür. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretine son verilmiş ve milletimizin yüreğinde kanayan bir yara olan Ayasofya hasreti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla vuslata ermiştir. Bu kavuşmanın sevincini yaşadığımız şu günlerde Sultanşehir Sivas'ımızda hem işlevselliği, hem de mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ayyıldızlı Camii'nin ibadete açılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."