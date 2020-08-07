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"Ay yıldız" mimarili cami ibadete açıldı! İşte 'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin açılışı yapıldı. Sivas'ta belediye ve hayırseverler tarafından yaptırılan Ayyıldızlı Cami'de cuma namazı kılındı

Giriş Tarihi: 07.08.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 17:02
Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yaptırılan 7 bin metrekare kapalı alana kurulu "ay yıldız" şeklindeki camide cuma namazı kılındı.

Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin açılışını Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü gerçekleştirdi.

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Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

Vali Ayhan, böylesine güzel bir caminin açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah'ın en sevdiği ve en hoşlandığı yerler Allah'ın mescitleridir. Bugün de 'ımızda güzel bir cami, güzel bir mescidin açılışını yapıyoruz. Bunun birçok anlamı da var. Nasıl İstanbul denince Ayasofya Camii, Ankara denince Kocatepe Camii akla geliyorsa, Sivas denince de Ulu Cami'miz ve bundan sonra da Ayyıldızlı Cami'miz akla gelecek. Bu caminin yapılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın, bizzat imarını yaptığı ve ilk taşını elleriyle yerleştirdiği Kuba Mescidi ile başlayan İslam medeniyetindeki cami ve mescit geleneği, her dönemde inancımızın ve sosyal hayatımızın merkezinde yer almıştır." dedi.

Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

Camilerde minarelerin tevhidin sembolü, ezanların şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberlerin hak ve hakikatin sesi, safların huzur ve güvenin teminatı olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları söyledi:

Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

"İnancımızda ve Türk İslam geleneğinde böylesine önemli bir yere sahip olan camilerimiz, müminleri bir araya getiren, birliğin, kardeşliğin, tek yürek olmanın sembolüdür. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretine son verilmiş ve milletimizin yüreğinde kanayan bir yara olan Ayasofya hasreti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla vuslata ermiştir. Bu kavuşmanın sevincini yaşadığımız şu günlerde Sultanşehir 'ımızda hem işlevselliği, hem de mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ayyıldızlı Camii'nin ibadete açılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."

Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

Konuşmaların ardından cami ibadete açılarak cuma namazı kılındı.

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