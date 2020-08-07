Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı! İşte Sivas'ta inşa edilen ay yıldızlı caminin yukarıdan görünümü

Vali Ayhan, böylesine güzel bir caminin açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah'ın en sevdiği ve en hoşlandığı yerler Allah'ın mescitleridir. Bugün de Sivas'ımızda güzel bir cami, güzel bir mescidin açılışını yapıyoruz. Bunun birçok anlamı da var. Nasıl İstanbul denince Ayasofya Camii, Ankara denince Kocatepe Camii akla geliyorsa, Sivas denince de Ulu Cami'miz ve bundan sonra da Ayyıldızlı Cami'miz akla gelecek. Bu caminin yapılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.