11 Mart tarihinden bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın kabusu haline gelen salgında Avrupa merkezli olarak ortaya çıkan corona mutasyon olayı sonrasında etki alanı genişleyen ve doğru orantılı olarak yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkması sonucunda durumunu şüpheli gören kimseler sağlık kuruluşlarına giderek koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Türkiye'de ise Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden bugünkü vaka sayısı 5 Ocak koronavirüs tablosu olarak paylaşılıyor. Bakan Koca son dakika olarak duyurduğu 5 Ocak koronavirüs tablosu ile Türkiye'de korona vaka sayısı - ölüm sayısı verilerine buradan erişebilirsiniz…