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Haberler Galeri Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı!

5 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı!

11 Mart tarihinden bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın kabusu haline gelen salgında Avrupa merkezli olarak ortaya çıkan olayı sonrasında etki alanı genişleyen ve doğru orantılı olarak yeni ortaya çıkması sonucunda durumunu şüpheli gören kimseler sağlık kuruluşlarına giderek yaptırmayı sürdürüyor. 'de ise Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum ile ilgili olarak Sağlık Bakanı hesabı üzerinden bugünkü vaka sayısı olarak paylaşılıyor. olarak duyurduğu ile Türkiye'de korona vaka sayısı - ölüm sayısı verilerine buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 08.01.2021 02:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 02:15
Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

2020 yılı başlarından itibaren ülkemizde etkilerini gösteren corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünyayı sarsan bir şekilde gündeme oturan olayı beraberinde yeni koronavirüs belirtilerini de getirmesi sebebiyle, küresel anlamda durumunu şüpheli bulan ve belirtileri hisseden kişiler, için sağlık kuruluşlarının kapısını çalıyor. Öte yandan ülkemizde Sağlık Balanı hesabından Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri bugünkü vaka sayısı için olarak paylaşılıyor. Bugünkü vaka sayısı verilerinin yer aldığı ve son dakika corona virüsü haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA! 5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE KORONA VAKA SAYISI VERİLERİ

5 Ocak , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşıldığı anda burada olacak…

Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

5 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.

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Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

4 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili imkânların arttırılmasana rağmen isteklerinin okullarda yüz yüze eğitime geçmek olduğunu söyledi. SABAH'a konuşan Selçuk'un flaş açıklamaları arasında çok sayıda önemli başlık vardı. Ayrıca MEB 81 ile gönderdiği son yazıda belli alanlarda yüz yüze eğitim kararı da almış oldu. İşte dün eğitimde yaşanan sıcak gelişme ve Selçuk'un açıklamaları...

Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

Bakan Koca son dakika 5 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de 5 Ocak korona vaka sayısı verileri…

"NİHAİ HEDEF YÜZ YÜZE EĞİTİM VE..."

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı uygulayacağız" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle:

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