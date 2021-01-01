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Haberler Galeri Bakan Koca son dakika paylaştı! İşte 31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

paylaştı! İşte ile ’de koronavirüs vaka sayısı verileri

2020 yılının son gününde geçtiğimiz mart ayından bu yana 'de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Avrupa'da yaşanan (covid-19) corona mutasyon olayı sonrasında kimi ülkeler de yeni ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu konuda sıkı tedbirler alınan ülkemizde durumunu şüpheli görenler sağlık kuruluşlarında yaptırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Twitter hesabından günlük Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle ilgili bugünkü paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verileriyle 31 Aralık son dakika detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 01.01.2021 00:48 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 00:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

Tüm dünyanın adeta kabusu haline gelen (covid-19) corona virüsü pandemisine ilişkin ülkemizde de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan corona mutasyon gelişmesi sonrasında söz konusu ülke ve bölgelerde yaşayanlar tedbir amaçlı olarak yaptırmayı sürdürüyor. 'de de covid-19 mutasyonu ile ilgili sıkı önlemler alınmaya devam ederken Sağlık Bakanı son dakika olarak bugünkü Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verilerini içeren verilerini Twitter hesabından paylaşıyor.

SON DAKİKA - 31 ARALIK KORONA TABLOSU! TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

hesabından son dakika olarak paylaştığı 31 Aralık ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ölüm sayısı bilgilerine ilişkin tüm detaylar ve güncel haberler şöyle;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

31 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

30 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

29 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA NE YASAK, NE DEĞİL? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

80 SAATLİK KISITLAMA BU AKŞAM BAŞLIYOR

2020'yi kısıtlamalar ile geride bırakacağız. Koronavirüs nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Yasak hafta sonunu da kapsayacak, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

SON DAKİKA