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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

Başkan ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, " ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce atmış olduğumuz imzayla gerçekleştirdik." dedi. Kırım ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. " ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 02:00
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Zelenski Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

Toplantıda ilk olarak ikili anlaşmalar imzalandı. Basın toplantısında iki liderin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

CUMHURBAKANI ERDOĞAN'A UKRAYNA DEVLET NİŞANI

Basın toplantı öncesinde Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna Devlet nişanı verdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ukrayna'nın topraklarının özgürleştirilmesi konusunda atılan adımlar için verildiği belirtildi. Nişan takdiminin ardından iki ülke arasından çeşitli anlaşmalar imzalandı. İki lider anlaşmaların ardından yapılan görüşmelerin ortak bildirisini imzaladı.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

"İŞBİRLİĞİMİZ SAVUNMA SANAYİNDE, EĞİTİME, TURİZME KADAR KARŞILIKLI YARAR TEMELİNDE GELİŞİYOR"

Ardından açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında kendisine takdim edilen Devlet Nişanı için teşekkür etti.

Erdoğan, Ukrayna arasında önemli adımları imza töreni ile gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Salgın başlamadan hemen önce yüksek düzeyli stratejik konseyimizin toplantısı nedeniyle şubat ayında Kiev'i ziyaret etmiştim.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

Arayı fazla açmadan Sayın Zelenski ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme konusunda adımdır. Az önce imzalana anlaşmalarda bu iradenin pek çok alanda somutlaşmasını sağlayacaktır. Bugün yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizin başında yer alan konuları etraflıca ele aldık.

Son dakika! Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak açıklama | Video

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

İşbirliğimiz savunma sanayinde, eğitime, turizme kadar karşılıklı yarar temelinde gelişiyor. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların arttırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi teyit ettik. Kiev'i ziyaretimizde ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaması müzakerelerini süratle sonuçlandırmak üzere Sayın Zelenski ile aynı fikirdeyiz. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafirlerimizi ağırlamış olmamız güvenli turizm konusunda attığımız adımlara Ukraynalı misafirlerimizin itimadını göstermiş oluyor.

Salgınla mücadele de halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız." dedi.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

KIRIM KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizi de güvenlik alanındaki anlaşmalarımızı güçlendirme ve suçlarının iadesi konusunda anlaşmamızı artırma konusunda mutabık kaldık. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. 'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz.

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