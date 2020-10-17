SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: İmzayı attık

İşbirliğimiz savunma sanayinde, eğitime, turizme kadar karşılıklı yarar temelinde gelişiyor. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların arttırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi teyit ettik. Kiev'i ziyaretimizde ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaması müzakerelerini süratle sonuçlandırmak üzere Sayın Zelenski ile aynı fikirdeyiz. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafirlerimizi ağırlamış olmamız güvenli turizm konusunda attığımız adımlara Ukraynalı misafirlerimizin itimadını göstermiş oluyor.

Salgınla mücadele de Türkiye Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız." dedi.

