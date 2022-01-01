Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneye uğradı. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Başkan Erdoğan burada çay içerek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti | Video VATANDAŞLARI SELAMLADI Başkan Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.