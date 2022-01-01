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Haberler Galeri Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti
Giriş Tarihi: 01.01.2022 19:21 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 19:25

Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneyi ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneye uğradı.

Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

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Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti

Başkan Erdoğan burada çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti | Video

Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Başkan Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti
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