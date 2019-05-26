Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programının ardından helikopterle Yassıada'ya geçti. Yeniden düzenlenen adadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015'te adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum. Artık kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın Yassıada ziyaretinden sıcak kareler...