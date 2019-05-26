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Başkan , 'yı ziyaret etti

Başkan , bugün İstanbul Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programının ardından helikopterle 'ya geçti. Yeniden düzenlenen adadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015'te adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum. Artık kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın Yassıada ziyaretinden sıcak kareler...

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Giriş Tarihi: 26.05.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 20:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı ziyaret etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı ve arkadaşlarının idam kararının alındığı 'da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan ile bazı gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı ziyaret etti

Yeniden düzenlenen ada 103 bin 750 metrekarelik alana sahip bulunuyor. Adanın yüzde 60'ı peyzaj alanı olarak ayrılırken, yüzde 20'sinde doğal nitelik korundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı ziyaret etti

Bina oturum alanının 3 katı kadar yeşil alan ve toplam inşaat alanı 63 bin 361 metrekare olarak planlanan adada, 123 odalı 320 yataklı ada oteli ve bungalovlar, 500 kişilik kongre salonu, 752 metrekare 600 kişilik cami, 616 metrekare Demokrasi Şehitleri Anıtı ve Meydanı, arıtma tesisi, açık hava müzesi, demokrasi parkı ve sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı ziyaret etti

Adaya 39 bin 191 yeni bitki dikileceği de belirtilirken, çim alanı olarak da 25 bin 855 metrekare belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı ziyaret etti

İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı kaydedilen adanın sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin çalışmaları sürüyor.

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