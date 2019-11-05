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’da sokaklar göle döndü

'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu trafiğe kapandı, taşkınlar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 06:55
Bodrum’da sokaklar göle döndü

Muğla'nın ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu trafiğe kapandı ve taşkınlar yaşandı.

Bodrum’da sokaklar göle döndü

İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Bodrum’da sokaklar göle döndü

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikametinde, su giderlerinin tıkanması nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Belediyesi, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekipleri, yolu açmak için bölgede çalışma yaptı.

Bodrum’da sokaklar göle döndü

Bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda biriken suyun içerisinde kalırken, bazıları da araçlarını yol kenarına park ederek, suyun tahliye edilmesini bekledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Bodrum’da sokaklar göle döndü

Yağıştan etkilenen Cevat Şakir, Neyzen Tevfik, Kale ve Severcan caddelerinde bazı vatandaşların, tıkanan rögar kapaklarını kendi çabalarıyla açarak yağmur sularını tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Bodrum’da sokaklar göle döndü

Çarşı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. İşletme yetkilileri ve çalışanlar, dükkanlardaki suyu tahliye etmek için çaba gösterdi.

Bodrum’da sokaklar göle döndü

Dere Sokak'ta ise yağış nedeniyle hasar oluşan yolda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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