Bugün son! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi, diğer adıyla sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi için merkezi sistem getirildi ve yarın son gün olarak açıklandı. Teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından yeni uygulanan sistem, 7 Mayıs-17 Mayıs arası zorunlu olacak. Bu sebeple de tam kapanma sürecinde çalışacak olanlar, "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma konulu son genelgeye göre "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtı ve adım adım sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma işlemi hakkında bilgiler yer alıyor.