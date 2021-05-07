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Haberler Galeri Bugün son! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:32

Bugün son! belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile çalışma izni belgesi nasıl alınır?

çalışma izni belgesi, diğer adıyla belgesi için merkezi sistem getirildi ve yarın son gün olarak açıklandı. Teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından yeni uygulanan sistem, 7 Mayıs-17 Mayıs arası zorunlu olacak. Bu sebeple de tam kapanma sürecinde çalışacak olanlar, "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma konulu son genelgeye göre "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtı ve adım adım sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma işlemi hakkında bilgiler yer alıyor.

Bugün son! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

'ndan çalışma izin belgesi ile ilgili son dakika duyurusu geldi! Sokağa çıkma yasagi izin belgesi uygulaması yarın, yani 7 Mayıs tarihinde değişecek. Önceki uygulamalarında işveren tarafından düzenlenen çalışma izin belgesi artık e-Devlet üzerinden tek merkezden alınacak. Tam kapanma sürecinde yeni sokağa çıkma yasağı belgesi işlemleri hakkında vatandaşlar pek çok sorunun cevabını araştırıyor. Buna göre, çalışma izni belgesi, bir başka değişle çok sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi e-Devlet ile nasıl alınır?

Bugün son! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Çalışma izin belgesi almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek Çalışma izin belgesi alınabiliyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün son! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

E DEVLET ÇALIŞMA BAŞVURU YÖNTEMİ

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor.

Bugün son! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz.

Bugün son! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 7 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

Bunun için e başvuru ekranında gözüken "Başvuru Türü "bölümünden "Çalışma İzin" İşlemleri bölümünü seçin Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup başvuru seçeneğine tıklayın.

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