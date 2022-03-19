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Haberler Galeri Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak
Giriş Tarihi: 19.03.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:38

Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün tarihi bir törenle 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, törene katılan binlerce vatandaşı, "Coşkunuz coşkumuzdur ve bu ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir" sözleriyle selamladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN
Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak

Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü açılış töreninde, "1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir hilal uğruna ya Rab batan güneşlere, Bedr'in aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak

YAKUT BİR GERDANLIK: Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve toplumların gözbebeği olan Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Biz burada sadece Boğaz'ın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında, giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz.

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Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak

ECDADA İTHAF EDİYORUZ: Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir hilal uğruna ya Rab batan güneşlere, Bedr'in aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz.

Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak

BİZE NASİP OLDU: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, Çanakkale'ye ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüz de tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada, özellikle Çanakkale'de altıncı köprüyü açıyoruz.

Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak

Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han, az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı ve o hazırlıkları yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigârı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu.

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