Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak

YAKUT BİR GERDANLIK: Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve toplumların gözbebeği olan Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Biz burada sadece Boğaz'ın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında, giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz.