Giriş Tarihi: 19.03.2022 06:44
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
12:38
Büyük zafer büyük gün: Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü ile merkez olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün tarihi bir törenle 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, törene katılan binlerce vatandaşı, "Coşkunuz coşkumuzdur ve bu ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir" sözleriyle selamladı ve önemli açıklamalarda bulundu.