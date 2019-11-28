Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor

Gelibolu Sütlüce mevkiindeki şantiye alanında tamamlanan köprü ayakları bağ krişlerinin montajı da yapıldı. Her biri 800 ton ağırlığındaki kule bloklarının üst üste konulması işlemi sürüyor. Türk bayrağının renklerini alacak olan köprü kuleleri 318 metre yüksekliğe ulaşacak. Kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek. Köprü, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak.



