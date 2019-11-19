Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

Türkiye'de define aramak için bir yönetmelik olduğunu hatırlatan Birpınar, "O yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetmeliği. Oradan izinler alınıyor ve burada bir hazine olduğu iddia edilerek bir arama yapılıyor. Ama içerisinde bir şey çıkmadığı söyleniyor. Bunu yaparken gölün doğal yapısı bozuluyor. Bunun tekrar restore edilmesi gerekiyor. Bunu çok büyük bir göl veya çok küçük bir göl gözüyle bakmıyoruz bunun restore edilmesi eski haline döndürülmesi ve bu tip olayların bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerektiği üzerinde duruyoruz" diye konuştu.