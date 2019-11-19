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  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Bundan sonra SİT alanında olsun veya olmasın 'nin herhangi bir yerinde define aranacaksa mutlaka Çevre Etki Değerlendirme () raporunun alınması talep edilecek" dedi. Birpınar, "Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir yerinde define aranacaksa mutlaka Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun alınmasını talep edecekler" dedi

İHA Türkiye
Giriş Tarihi: 19.11.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 17:32
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

'nin merkeze bağlı Dumanlı köyün sınırlarındaki İstavroma yaylasında define aranan ve olarak adlandırılan bölgenin Doğal ilan edileceğinin açıklanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar, bölgede incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

Vali Kamuran Taşbilek ve beraberindeki heyetle alanda incelemelerde bulunan Birpınar, alanda çalışma yapan bilim adamlarıyla görüştü, göl alanında incelemelerde bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

Burada gazetecilere açıklama yapan ve 4 maddelik eylem planlarını anlatan Bakan Yardımcısı Birpınar, "Bundan sonra SİT alanında olsun veya olmasın 'nin herhangi bir yerinde define aranacaksa mutlaka Çevre Etki Değerlendirme () raporunun alınmasını talep edecekler. Biz bunu yönetmeliklerimize yazacağız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir mezarlıkta da olsa bir dağın tepesinde bir yer de olsa bir gölün içerisinde bir yer de olsa bu tür bir faaliyet öncesinde mutlaka bir çevre etki değerlendirme, çevreye nasıl etkisi vardır onun raporlanmasını isteyeceğiz...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

Bunun yanında bir üniversite raporu da isteyeceğiz. Bilimsel bir rapor olmadan bu tip aramaların yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz zaten maden aramalarında istiyoruz. Burada da böyle bir raporlanmanın olması gerektiğini bunu da o kapsama alacağımızı buradan 'ye deklare etmek istiyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

'nin yaylasında 'yi yoran bir mesele ile karşılaştıklarını kaydeden Birpınar, "Bu doğal güzellikleri Türkiye ile paylaşmak yerine bir gölün kuruması olayı ekolojik bir yapının bozulması nedeniyle buraya gelmek istemezdik. Bu konuda bize de yeni şeyler öğretiyor. Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok ilgisi olmayan bir yer ama bir çevre felaketi olarak görünüyor. Gölün yok olması da hiç istenmeyen bir durum. Doğal yapının bozulması başka etkileri de beraberinde getiriyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

'de define aramak için bir yönetmelik olduğunu hatırlatan Birpınar, "O yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetmeliği. Oradan izinler alınıyor ve burada bir hazine olduğu iddia edilerek bir arama yapılıyor. Ama içerisinde bir şey çıkmadığı söyleniyor. Bunu yaparken gölün doğal yapısı bozuluyor. Bunun tekrar restore edilmesi gerekiyor. Bunu çok büyük bir göl veya çok küçük bir göl gözüyle bakmıyoruz bunun restore edilmesi eski haline döndürülmesi ve bu tip olayların bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerektiği üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Dipsiz Göl’ için 4 maddelik eylem planını açıkladı

Gölün olduğu alanın komşu Santa Harabelerindeki doğal SİT alanıyla birleştirilerek bin 600 hektardan 2 bin hektara çıkaracaklarını ifade eden Birpınar, "'nin yüzde 9,7 civarında doğal var. 2023 hedefimiz hocalarımız ile birlikte çalışarak bunu yüzde 17'ye çıkarmak. Bu konuda Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor.

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