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Haberler Galeri CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 15:53

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!

Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı! Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamından Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı. Söz konusu görüntülerde, yeni getirilen bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü...

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!

Cumhuriyet Halk Partisi bu kez de deste deste 'para kuleleri' skandalıyla gündeme geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın bulunması CHP ve İBB'deki kirli para skandalını gözler önüne serdi.

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI... HEPSİNİN İFADESİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka ile para sayma videosunda yer alan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılıktaki ifade işlemlerini bitirdi. Tüm isimlerin "Olayla ilgim yok" diyen Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı dikkat çekti.

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CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!

ÇANTANIN AĞIRLIĞINDAN SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRMÜŞ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı. Söz konusu görüntülerde, yeni getirilen bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü

CHP'deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler! | Video

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!

KAFTANCIOĞLU DA DİNLENECEK

Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul eski İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi. CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise ifadesi alınacak.

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!
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