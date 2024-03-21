CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI... HEPSİNİN İFADESİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka ile para sayma videosunda yer alan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılıktaki ifade işlemlerini bitirdi. Tüm isimlerin "Olayla ilgim yok" diyen Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı dikkat çekti.