Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
15:53
CHP’deki para skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürmüş!
Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı! Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamından Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı. Söz konusu görüntülerde, yeni getirilen bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü...