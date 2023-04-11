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Haberler Galeri CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı
Giriş Tarihi: 11.04.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:16

CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın'ın "Kemalizm ırkçılıktır" dediği, 8. sıradan aday yapılan Hacer Foggo'nun da Kemalizmi faşistlik olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. 2. bölgede liste başı yapılan LGBTİ savunucu Gökçe Gökçen'in yaptığı paylaşımlar da uzun süre konuşulmuştu. Söz konusu isimlerin İzmir'de liste başına yazılmasına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Atatürk düşmanları, şanlı ordumuza çocuk katili diyenler, FETÖ aparatı Taraf yazarı, bölücü severler İzmir'de liste başı. İzmirlinin, Atatürkçülerin çantada keklik olmadığını 14 Mayıs'ta göreceksiniz!

CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir’de liste başı

CHP İzmir milletvekili aday listesinde, partinin çizgisinden uzak bazı isimlerin yer aldığı görüldü. Yeniasır'ın haberine göre; CHP'nin İzmir 1. bölge 1. sıradan ithal bir şekilde aday yaptığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın "Kemalizm ırkçılıktır" dediği, yine seçilmesi muhtemel 8. sıradan aday yapılan Hacer Foggo'nun da Kemalizmi faşistlik olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir’de liste başı

Bu arada Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının medya aparatı Taraf Gazetesi yazarı olan Taşkın listede 1. sırada yer alırken Ergenekon davasında hapis yatan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın ise onun bir sıra arkasında aday yapılması da ilginç bir tablo oluşturdu. Bu arada İzmir'de 2. bölgede liste başı yapılan bir başka CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in ise, LGBTİ'nin en büyük savunucularından biri olduğu ortaya çıktı.

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CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir’de liste başı

"KEMALİZM IRKÇI" DEMİŞTİ

Yüksel Taşkın'ın daha önceki röportajları tekrar gündeme geldi. CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın, FETÖ'nün kumpas davaları Ergenekon ve Balyoz davalarının medya ayağı olan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu. 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" sözleriyle hedef alan Taşkın, şunları söyledi: "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor."

CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir’de liste başı

'HDP İLE YAN YANA OLMALI'
Taşkın, Tanıl Bora ile yazdığı "Sağ Kemalizm" başlıklı makalesinde de "Seçkinci, atavist (atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür" ifadelerini kullanıyor. Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat TV'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti.

CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir’de liste başı

DEVLETE 'KATİL' SUÇLAMASI
2014'teki bir paylaşımında "Türk usulü faşizmde çocuklar Kemalist bir okula ya da İmam Hatip'e. Şimdi İmam Hatip. Yoksul çocuğun seçme şansı o" diyen Hacer Foggo'nun ise devleti çocuk katili olmakla suçladığı paylaşımları da bulunuyor. Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"ne göre 44 çocuk öldürüldü" notunu düştüğü görüldü.

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