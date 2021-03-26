Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

ile ilgili bu hafta peş peşe açıklamalar geldi. Bir süredir kulislerde konuşulan yeni ve kabine değişikiliği sorularına en net yanıt AK Partili iki isimden geldi. İlk olarak kabine değişikliği olacak mı sorusuna yanıt veren TBMM Grup Başkan Vekili , 'ın ekibinde değişikliğe gidebileceğini söyledi. 7. Olağan Kongresi sonrası AK Parti Sözcüsü de "kabine değişikliği ne zaman yapılacak" sorusu üzerine açıklamalarda bulundu. Son resmi açıklamalara göre, yeni bakanlar listesi belli mi, yeni kabinede hangi bakanlar olacak? İşte, yanıt bulan sorular ve merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 17:06
Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

ile ilgili söylentiler ve çeşitli listeler uzun süredir sosyal medya gündemindeydi. Bu konu hakkında, bir televizyon programında kedisine yöneltilen "kabine değişikliği olacak mı" sorusuna yanıt veren Grup Başkan Vekili , kongredeki değişim süreciyle, kabinede de değişikliği olabileceğine işaret etti. Hemen sonrasında, MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü ise "kabine değişikliği ne zaman yapılacak" sorusuna "Cumhurbaşkanımızın takdiridir" diyerek yanıtladı.

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmişyor. Türkiye Cumhuriyet kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"

Ünal iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.

SON DAKİKA