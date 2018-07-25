Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' dünyanın en güzel 100 kadınını seçti. Listede dikkat çeken detaylar var. En dikkat çekici detay ise listede 5 de Türk güzel var. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 25.07.2018
13:52
Güncelleme Tarihi: 25.07.2018
13:57
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1
100
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
2
100
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...