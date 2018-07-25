Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...

Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' dünyanın en güzel 100 kadınını seçti. Listede dikkat çeken detaylar var. En dikkat çekici detay ise listede 5 de Türk güzel var. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 25.07.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 13:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





