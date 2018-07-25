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Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...

Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' dünyanın en güzel 100 kadınını seçti. Listede dikkat çeken detaylar var. En dikkat çekici detay ise listede 5 de Türk güzel var. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 25.07.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 13:57
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Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...

İşte dünyanın en güzel 100 kadını! Dikkat çeken listede 5 de Türk güzel var...

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  • 100
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...


100- Bianca Balti

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  • 100
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...

99-Keira Knightley

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  • 100
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...

98-

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  • 100
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...

97- Lily Collins

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Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...

96-

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  • 100
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listede 5 Türk de var...

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