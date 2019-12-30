Eksi 35 derecede vatan savunması!

2 YILDIR, BÖLGEDE ŞEHİT VERİLMEDİ, 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Üs bölgesinde 2 yıldır kullanılan son teknoloji silahlarla birlikte tek bir şehit bile verilmezken, 12 terörist de etkisiz hale getirildi. Zırhlı kulenin yanı sıra, bölgede üzerine son teknoloji termal kameraların monte edildiği 'ejder' isimli zırhlı araçlar da bulunuyor. Kule ve 'ejder' isimli zırhlı araca monte edilen termal kameralar ve keskin göz kameralarıyla da 7/24 gözetleme yapan komando birlikleri, tespit ettikleri terör hedeflerini hava harekatı desteğiyle ağır silahlarla ateş altına alıyor.