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Eksi 35 derecede vatan savunması!

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan İran sınırındaki 'nın 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde görevli jandarma komando birlikleri, eksi 35 derece soğukta vatan savunması yapıyor. Tendürek'ten püsküren lavların oluşturduğu siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor izlendiği bölgede, son teknoloji silahlar ve termal kameralarla donatılan komandolar, teröristlere nefes aldırmıyor.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:54
Eksi 35 derecede vatan savunması!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yurt dışında 'Pençe', yurt içinde 'Kıran' ile PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonların yanı sıra, PKK mensuplarının İran'ın sınırındaki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı 'nda hakim tepelere 7 üs bölgesi kuruldu.

Eksi 35 derecede vatan savunması!

Bu üs bölgelerden biri olan 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde son teknolojik silah ve ASELSAN'ın geliştirdiği termal kameralarla İran sınırında kuş uçurtulmuyor.

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Eksi 35 derecede vatan savunması!

EKSİ 35 DERECE SOĞUKTA VATAN NÖBETİ
Türkiye'de 9 Ocak 1990'dan bu yana, eksi 46 derece ile en düşük sıcaklık olan ve bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 35'e düştüğü Tendürek'te 2018 yılında kurulan üs bölgelerden biri olan Şamya Taşı'nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Komando Birlikleri, sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek tepelerle çevrili yanar dağa rağmen görevini sürdürüyor. Mehmetçiğin zor kış koşullarında görev yaptığı bölgeyi ilk kez Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi görüntüledi.

Eksi 35 derecede vatan savunması!

TERÖR SALDIRILARINA KARŞI ZIRHLI KULELER KURULDU
Aktif yanardağların püskürttüğü lavlarla oluşan siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor şartlarda izlenebildiği Tendürek'te görev yapan Çaldıran JÖH Komando Taburundaki birlikleri, artık teröristlere nefes aldırmıyor. Geçmiş yıllarla sık sık terör saldırılarının yaşandığı bölgede, olası saldırılara karşı artık zırhlı kuleler bulunuyor. Kulelerde ise ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameralar yer alıyor.

Eksi 35 derecede vatan savunması!

2 YILDIR, BÖLGEDE ŞEHİT VERİLMEDİ, 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Üs bölgesinde 2 yıldır kullanılan son teknoloji silahlarla birlikte tek bir şehit bile verilmezken, 12 terörist de etkisiz hale getirildi. Zırhlı kulenin yanı sıra, bölgede üzerine son teknoloji termal kameraların monte edildiği 'ejder' isimli zırhlı araçlar da bulunuyor. Kule ve 'ejder' isimli zırhlı araca monte edilen termal kameralar ve keskin göz kameralarıyla da 7/24 gözetleme yapan komando birlikleri, tespit ettikleri terör hedeflerini hava harekatı desteğiyle ağır silahlarla ateş altına alıyor.

Eksi 35 derecede vatan savunması!

KARAYOLUNDA BETON BARİYERLE ÖNLEM
'nda bulunan Çadıran ile Doğubeyazıt ilçeleri arasıdaki Uluslararası karayolunda, 21 Temmuz 2018'de, teröristlerce 2 TIR'ın ateşe verilmesinden sonra, JÖH Komando Birlikleri, bombalı araç saldırısı ve tekrar araçların ateşe verilmesine karşı tedbir için karayoluna yüksekliği 3 metreyi bulan beton bloklar yerleştirdi.

Eksi 35 derecede vatan savunması!

Blokların yerleştirildiği noktalarda, içinde 'keskin göz' termal kamera bulunan mayına dayanıklı 'Kirpi' araçlarıyla görev yapılıyor. Termal kameralarla gözetleme yapan mehmetçik, şüpheli gördükleri araçları kontrol ediyor. Yapılan uygulamadan sonra, bölgede herhangi bir araç kundaklama olayının da yaşanmadığı bildirildi.

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