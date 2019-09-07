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Erdoğan helikopterden 'daki çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı , 'dan 'e gelirken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 19:52
Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı , Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen 'da yürütülen çalışmaları havadan inceledi

Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen 'ya yönelik incelemelerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı

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Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk." ifadeleri yer aldı.

Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

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Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi
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Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi
Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi
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