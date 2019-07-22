Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus, İngiliz, Amerikan ve NATO gemileri Ege ve Akdeniz'de sık sık yer değiştiriyor, yeni pozisyonlar alıyor. Son olarak, NATO savaş gemisi 19 gün önce geldiği Karadeniz'den ayrıldı. Bu geçişin hemen ardından bir Rus savaş gemisi olan Orsk Çanakkale Boğazı'ndan giriş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı. Son olarak bugün Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi de Ege Denizi'ne doğru yol aldı. İşte o geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği anlara ait görüntüler...