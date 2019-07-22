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Fransız zırhlı istihbarat gemisi Boğazı'ndan geçti

Rus, İngiliz, Amerikan ve gemileri Ege ve 'de sık sık yer değiştiriyor, yeni pozisyonlar alıyor. Son olarak, NATO savaş gemisi 19 gün önce geldiği 'den ayrıldı. Bu geçişin hemen ardından bir Rus savaş gemisi olan Orsk Boğazı'ndan giriş yaparak 'ne açıldı. Son olarak bugün Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi de 'ne doğru yol aldı. İşte o geminin 'ndan geçtiği anlara ait görüntüler...

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Giriş Tarihi: 22.07.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 23:43
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, 'ne doğru yol aldı.

Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katılan Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Boğazı'ndan geçti.

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Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'nden bugün saat 15.30'da Boğazı'na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, 'ne yol aldı.

Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız filosuna katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor.

Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri(uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde.

Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Gemideki teknoloji, e-posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

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