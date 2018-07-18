Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

NÜKLEER ETKİ YOK

Akşam saatlerinde Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise çevrede kimyasal, biyolojik ve nükleer bir etki olmadığı söylendi: İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerimizce, olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre;