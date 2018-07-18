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'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

Giriş Tarihi: 18.07.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 09:00
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'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı
Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

'in Nurdağı ilçesinde bulunan ve parçası olduğu zannedilen enkazın Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıktı.

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'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı
Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

Önceki gün 'in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında görülen enkaz, heyecan yarattı. Jandarma ekipleri sevk edilen bölgede yapılan ilk incelemeyi izleyen Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak" demişti.

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'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı
Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

NÜKLEER ETKİ YOK

Akşam saatlerinde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise çevrede kimyasal, biyolojik ve nükleer bir etki olmadığı söylendi: İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerimizce, olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre;

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'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı
Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

bulunan parçaların bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir.

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'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı
Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

'İSRAİL JETLERİNE Mİ?'

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Savunma sanayi araştırmacısı Arda Mevlütoğlu, parçaların Rus yapımı 'S-200 Angara' (NATO kodu SA-5 'Gammon') hava savunma sisteminin füzesi olduğunu söyledi.

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'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı
Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

Mevlütoğlu, Suriye'nin 2016 Ocak ayında Halep'in kuzeyindeki Kuveyres hava üssünü S-200 hava savunma sistemi ile takviye ettiğini belirterek önceki gece İsrail Hava Kuvvetleri'nin Halep yakınlarındaki bazı hedefleri bombaladığına dair haberler çıktığını vurguladı.

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'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı
Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı

Arda Mevlütoğlu, "Kullanılan füzenin tipine bağlı olarak 180 ile 300 km. arasında azami menzili var. Bu füzenin İsrail jetlerine karşı ateşlenmiş ancak Türkiye'ye düşmüş olabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

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