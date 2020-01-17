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kadın ortalığı birbirine kattı!

'da bir kadın resmen ortalığı birbirine kattı. Görenler gözlerine inanamadı. Alkollü kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. İhbar üzerine gelen tarafından sakinleştirilen kadın, karakola götürüldü.

AJANSLAR Türkiye
Giriş Tarihi: 17.01.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 08:30
Genç kadın ortalığı birbirine kattı!

'da bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. Camları kıran kadın tarafından sakinleştirilerek karakola götürüldü.

Genç kadın ortalığı birbirine kattı!

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

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Genç kadın ortalığı birbirine kattı!

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşının iş yerine gelerek camları kırdı.

Genç kadın ortalığı birbirine kattı!

Durumu fark eden vatandaşlar olayı polise bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Genç kadın ortalığı birbirine kattı!

Olay yerine gelen ekipleri öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi.

Genç kadın ortalığı birbirine kattı!

Daha sonra öfkeli kadın aracına bindirilerek Fatih Karakolu'na götürüldü.

Genç kadın ortalığı birbirine kattı!
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