Genç kadın ortalığı birbirine kattı!

Adana'da alkollü bir kadın resmen ortalığı birbirine kattı. Görenler gözlerine inanamadı. Alkollü kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. İhbar üzerine gelen polis tarafından sakinleştirilen kadın, karakola götürüldü. Adana'da alkollü bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. Camları kıran kadın polis tarafından sakinleştirilerek karakola götürüldü. Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşının iş yerine gelerek camları kırdı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polise bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli genç kadını güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra öfkeli kadın polis aracına bindirilerek Fatih Karakolu'na götürüldü.