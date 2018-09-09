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'te lere sıkışmış hayatlar

Giriş Tarihi: 09.09.2018 00:03 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 00:24
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'te lere sıkışmış hayatlar
İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

UĞUR YILDIRIM / SABAH

'e yönelik gerçekleşmesi beklenen büyük operasyon te bulunan milyonlarca insanda büyük bir tedirginlik yaratıyor. Rus savaş uçakları ve Rejim topçularının İdlib şehir merkezinin güney ve güneybatısında bulunan Hay Şeyhun, Sekakip ve Cisr El Şuğur sürekli olarak vurması bölgede yaşayan sivillerin korkularını büyütüyor.

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'te lere sıkışmış hayatlar
İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

İç savaşın başladığı günden beri Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle güvenli bir liman olarak görülen 'te Suriye'nin dört bir tarafından gelen yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor. Sınırın sıfır noktasında Atme, Akrabat, Kah bölgelerinde kurulan küçük kamplar ise şimdi kocaman bir şehre dönmüş durumda.

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'te lere sıkışmış hayatlar
İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

Her bir kampta yüzbinlerce insan çok zor koşullarda hayat savaşı veriyor. Bölgedeki yoğunluğa rağmen Türkiye, bir yandan yardımlarına devam ederken diğer yandan da olası yeni bir göç dalgasına karşı hazırlık yapıyor. AFAD koordinasyonunda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılayı başta olmak üzere onlarca sivil toplum kuruluşu bölgede insani bir dram yaşanmaması için canla başla mücadele ediyor. Milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarından, eğitim, sağlık ve din hizmetlerine kadar onlarca alanda bölgede yaşayan milyonlara umut oluyor

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'te lere sıkışmış hayatlar
İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

"MAZLUMLARA KUCAK AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bölgede tansiyonun yeniden yükselmesinin ardından çalışmalarına hız veren kurumların başında Türkiye Diyanet Vakfı geliyor. Türk halkının gönderdiği yardımları Suriyelilere ulaştıran TDV sorumlusu İsmail Yiğit, Türkiye'nin bölgede yaşayan mazlumlara yardım etmeye devam edeceğini belirterek İdlib'e yönelik bir operasyonun zaten kapasitesinin çok üstünde insana ev sahipliği yapan lerde büyük soruna yol açacağını ifade ediyor. Yiğit, "İdlib'de yaşayan siviller daha güvenli gördükleri Türkiye sınırına sıkışmış durumda.

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'te lere sıkışmış hayatlar
İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

Kamplarda alt yapı yetersiz, hijyen ve içme suyu sıkıntısı var. Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Savaştan kaçan insanlara vermekle sorun çözülmüyor. Bu insanların başta gıda, sağlık, eğitim, gibi ihtiyaçlarını da karşılamak gerekiyor. Bölgede başlayacak bir göç hareketi birçok sorunu da beraberinde getirir" diye konuştu.

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'te lere sıkışmış hayatlar
İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

GÖÇ DALGASINA ÖNLEM
Kısa bir süre önce şehir merkezini ziyaret edip bölgedeki yerel kaynaklardan bilgi alan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da "Suriye'deki kardeşlerimize iç savaşın başladığı andan beri yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Olası bir saldırı durumunda ise oluşabilecek olan göç dalgasını Suriye içerisinde ağırlamak için çalışmalar yürütüyoruz.

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'te lere sıkışmış hayatlar
İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

Amacımız bir göç harekatı olursa bu insanların insani ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını, korunma, barınma ihtiyaçlarını içeride karşılamak için çalışmaları yürütüyoruz. şu anda Suriye'nin en büyük şehri durumunda, 3 buçuk milyon insanı barındırıyor. Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki insanlarla bu sayı 5 milyona yaklaşıyor. Bu bölge gerçekten insanların Suriyeli sivil halkın artık sığınabileceği son bölgeydi. Burada bir katliamın yaşanması durumunda bu insanların gideceği başka bir yer yok. Türkiye'den başka bu insanlara kucak açacak, yardım ulaştıracak kimse yok" dedi.

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