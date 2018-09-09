İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

Amacımız bir göç harekatı olursa bu insanların insani ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını, korunma, barınma ihtiyaçlarını içeride karşılamak için çalışmaları yürütüyoruz. İdlib şu anda Suriye'nin en büyük şehri durumunda, 3 buçuk milyon insanı barındırıyor. Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki insanlarla bu sayı 5 milyona yaklaşıyor. Bu bölge gerçekten insanların Suriyeli sivil halkın artık sığınabileceği son bölgeydi. Burada bir katliamın yaşanması durumunda bu insanların gideceği başka bir yer yok. Türkiye'den başka bu insanlara kucak açacak, yardım ulaştıracak kimse yok" dedi.