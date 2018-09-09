İdlib'te çadır kentlere sıkışmış hayatlar

Her bir kampta yüzbinlerce insan çok zor koşullarda hayat savaşı veriyor. Bölgedeki yoğunluğa rağmen Türkiye, bir yandan yardımlarına devam ederken diğer yandan da olası yeni bir göç dalgasına karşı hazırlık yapıyor. AFAD koordinasyonunda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılayı başta olmak üzere onlarca sivil toplum kuruluşu bölgede insani bir dram yaşanmaması için canla başla mücadele ediyor. Milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarından, eğitim, sağlık ve din hizmetlerine kadar onlarca alanda bölgede yaşayan milyonlara umut oluyor