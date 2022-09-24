Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı! Geller: öldürülmek istendiğimi ekim ayında öğrendim
Giriş Tarihi: 24.09.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 07:31

İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı! Geller: öldürülmek istendiğimi ekim ayında öğrendim

SABAH'ın uluslararası arenada ses getiren haberi İran istihbaratının İsrailli asıllı iş adamı Yair Geller'e yönelik planladığı suikast girişimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade cinayetine misilleme amacıyla Geller'i hedef alan İranlı 6 kişilik suikast hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Geller'in ise geçtiğimiz aralık ayında emniyete başvurarak, "Yaklaşık 6 hafta önce (ekim) öldürülmek istendiğimi öğrendim" diyerek şüphelilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı. 5 şüpheliye "siyasal ve askeri casusluk", "suç örgütü üyeliği" suçlarından 24 yıla kadar hapis istenirken, hücrenin İstanbul'daki lideri Saleh Moshtagh'ın ise 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN
İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı! Geller: öldürülmek istendiğimi ekim ayında öğrendim

Nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'yi İsrail'in gerçekleştirdiği suikastla kaybeden İran'ın, İsrail'e karşı Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çok gizli suikast planı, geçtiğimiz şubat ayında MİT'in radarına takılmıştı. İsrail asıllı Türk vatandaşı Yair Geller'e (75) yönelik suikast planlayan 2'si tutuklu 6 kişilik İran casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı! Geller: öldürülmek istendiğimi ekim ayında öğrendim

5 şüpheliye "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 17 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerden hücrenin sorumlusu Saleh Moshtagh'ın (44) ise hem casusluk hem de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 19 yıldan 28 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. İlk duruşmanın 13 ekim tarihinde görüleceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı! Geller: öldürülmek istendiğimi ekim ayında öğrendim

ÖLDÜRÜLECEĞİNİ EKİM AYINDA DUYMUŞ
Havacılık-savunma sanayi, teknoloji, yazılım ve CNC tezgahları üreten CNC İleri Teknoloji ve Mühendislik şirketinin sahibi Yair Geller'in 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifade iddianamede yer aldı. 1 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Geller, ekim ayı içerisinde öldürüleceğine ilişkin duyum aldığını vurgulayarak, "1996 yılından itibaren Türkiye'de ikamet ederim.

İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı! Geller: öldürülmek istendiğimi ekim ayında öğrendim

Zaman zaman İsrail'e gidip gelirim ancak son 5-6 yıldır sürekli olarak Türkiye'de kalırım. İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren CNC İleri Teknoloji Mühendislik isimli şirketin kurucusu ve sahibiyim. Bu tarihten yaklaşık 6 hafta önce öldürülmek istendiğimi öğrendim. Bana yönelik herhangi bir eylem hazırlığında veya eylem girişiminde olan kişi veya kişilerin ilgili kurumlarınızca tespit edilmesi ve yakalanması durumunda davacı ve şikayetçiyim" şeklinde ifade verdi.

İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı! Geller: öldürülmek istendiğimi ekim ayında öğrendim

ADIM ADIM İZLENDİ
İddianameye göre Geller'in hem Çatalca'da bulunan şirketi hem de Beşiktaş'ta bulunan ikameti, İranlı casusluk şebekesi tarafından adım adım izlendi ve fotoğraflandı. İran asıllı şahısların kendilerine tehdit veya muhalif gördükleri şahıslar hakkında yaşadıkları yer, iş yerleri gibi bilgileri toplayıp, sonrasında eylemi gerçekleştirmeyi planladı. Bu planın da dikkat çekmemek ve yakalanmamak için Türk vatandaşları aracılığıyla yapıldı.

SON DAKİKA