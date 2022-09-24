Giriş Tarihi: 24.09.2022 07:27
Güncelleme Tarihi: 24.09.2022
07:31
İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı! Geller: öldürülmek istendiğimi ekim ayında öğrendim
SABAH'ın uluslararası arenada ses getiren haberi İran istihbaratının İsrailli asıllı iş adamı Yair Geller'e yönelik planladığı suikast girişimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade cinayetine misilleme amacıyla Geller'i hedef alan İranlı 6 kişilik suikast hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Geller'in ise geçtiğimiz aralık ayında emniyete başvurarak, "Yaklaşık 6 hafta önce (ekim) öldürülmek istendiğimi öğrendim" diyerek şüphelilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı. 5 şüpheliye "siyasal ve askeri casusluk", "suç örgütü üyeliği" suçlarından 24 yıla kadar hapis istenirken, hücrenin İstanbul'daki lideri Saleh Moshtagh'ın ise 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.