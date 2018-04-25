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mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!

'nin en-Nasirat 'nda yaşayan Filistinli Mecdi Ebu Takiye (38), güçlerinin Gazzeli protestoculara müdahalesi sırasında atılan mermilerin boş kovanları ve gaz bombası kapsüllerini toplayarak küçük sanat eserlerine dönüştürüyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 17:09
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mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!

'nin en-Nasirat 'nda yaşayan Filistinli Mecdi Ebu Takiye (38), güçlerinin Gazzeli protestoculara müdahalesi sırasında atılan mermilerin boş kovanları ve gaz bombası kapsüllerini toplayarak küçük sanat eserlerine dönüştürüyor.

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mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!

Filistinliler, Batı Şeria ve sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine devam ediyor.

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mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!

askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana askerlerinin sınırındaki barışçıl göstericilere ateş açması sonucu 41 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermilerin hedefi olan 4 bine yakın gösterici yaralandı.

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mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
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mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
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mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
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