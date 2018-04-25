İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
Gazze'nin en-Nasirat Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli Mecdi Ebu Takiye (38), İsrail güçlerinin Gazzeli protestoculara müdahalesi sırasında atılan mermilerin boş kovanları ve gaz bombası kapsüllerini toplayarak küçük sanat eserlerine dönüştürüyor.
Giriş Tarihi: 25.04.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 17:09
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İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!
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İsrail mermilerini sanat eserine çevirerek işgali protesto ediyor!