İzmir’de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor

Buradaki mozaiklerde aşk ve tiyatro sevgisinin vurgulandığını kaydeden Aybek, "Mozaiklerde Dionysos ve Ariadne birbirine bakıyor. Aralarında da Eros var. Bu da aslında 1800 yıl öncesinden bugüne aktarılan bir mesaj diyebiliriz" dedi.