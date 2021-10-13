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Haberler Galeri İzmir'de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor
Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 08:15

İzmir'de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor

Metropolis Antik Kenti'nde restorasyonu modern tekniklerle tamamlanan mozaiklerden, 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde, Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında yapılan ve uzman restoratörlerin katıldığı çalışmalarda mozaiklerin restorasyonu tamamlandı.

İzmir’de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor

Renk ve tanelerin daha uzun süre korunmasını sağlayan modern tekniklerin kullanımıyla, Yunan mitolojisinden Aşk Tanrısı Eros, Bereket Tanrısı Dionysos ve Ariadne'nin tablolarını andıran mozaikler belirgin hale getirildi.

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İzmir’de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, mozaiklerin bulunduğu konukevinin tiyatro ile bağlantılı olduğunu söyledi.

İzmir’de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor

Buradaki mozaiklerde aşk ve tiyatro sevgisinin vurgulandığını kaydeden Aybek, "Mozaiklerde Dionysos ve Ariadne birbirine bakıyor. Aralarında da Eros var. Bu da aslında 1800 yıl öncesinden bugüne aktarılan bir mesaj diyebiliriz" dedi.

İzmir’de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor
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