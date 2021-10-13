İzmir’de 1800 yıllık aşk mesajı ortaya çıktı: Aralarında Eros bulunuyor

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde, Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında yapılan ve uzman restoratörlerin katıldığı çalışmalarda mozaiklerin restorasyonu tamamlandı. Renk ve tanelerin daha uzun süre korunmasını sağlayan modern tekniklerin kullanımıyla, Yunan mitolojisinden Aşk Tanrısı Eros, Bereket Tanrısı Dionysos ve Ariadne'nin tablolarını andıran mozaikler belirgin hale getirildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, mozaiklerin bulunduğu konukevinin tiyatro ile bağlantılı olduğunu söyledi. Buradaki mozaiklerde aşk ve tiyatro sevgisinin vurgulandığını kaydeden Aybek, 'Mozaiklerde Dionysos ve Ariadne birbirine bakıyor. Aralarında da Eros var. Bu da aslında 1800 yıl öncesinden bugüne aktarılan bir mesaj diyebiliriz' dedi.