Jandarma Komutanlığı kaçak avcılara göz açtırmamak için hem kıyıda hem gölde nöbette!

Nisan ayı ortalarından itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor.Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden ve bu esnada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda, hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor.