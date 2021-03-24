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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni tarihi için geri sayım! bilgileri

'Kabine toplantısı ne zaman' sorusu, lise sınavları, koronavirüs tedbirleri, yüz yüze eğitim, okulların açılacağı tarih ve beklentisi nedeniyle milyonlar tarafından araştırılıyor. içinde yer alan düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre belirlenen kısıtlamalar, 'yerinde karar' dönemiyle hayata geçti. sonrası açıklanan kararlar ile birlikte pek çok ilde restoran ve kafeler oturarak hizmete açılmıştı. Bu ay gerçekleştirilen iki toplantının ardından "Yeni kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak" ve "Bu hafta kabine toplantısı var mı" soruları gündem oldu. programına göre, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacağı belli mi?

Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:02
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım! 24 Mart bilgileri

birçok gündemle toplanacak. Koroanvirüs tedbirleri, yüz yüze eğitim ve sınavlar başta olmak üzere vatandaşı ilgilendiren pek çok konu olduğu için, "kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak" sorusu araştırılıyor. resmi programında, kabine toplantısı tarihi açıklanması beklenirken, listesi öncesi mi yoksa sonrası mı toplantının yapılacağı henüz netleşmiş değil.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım! 24 Mart bilgileri

SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.

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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım! 24 Mart bilgileri

Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz.

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım! 24 Mart bilgileri

Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım! 24 Mart bilgileri

Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.' dedi.

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