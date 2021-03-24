Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım! 24 Mart bilgileri

'Kabine toplantısı ne zaman' sorusu, lise sınavları, koronavirüs tedbirleri, yüz yüze eğitim, okulların açılacağı tarih ve yeni kabine beklentisi nedeniyle milyonlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs risk haritası içinde yer alan düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre belirlenen kısıtlamalar, 'yerinde karar' dönemiyle hayata geçti. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklanan kararlar ile birlikte pek çok ilde restoran ve kafeler oturarak hizmete açılmıştı. Bu ay gerçekleştirilen iki toplantının ardından "Yeni kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak" ve "Bu hafta kabine toplantısı var mı" soruları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı programına göre, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacağı belli mi?