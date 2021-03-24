Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi için geri sayım! 24 Mart bilgileri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı birçok gündemle toplanacak. Koroanvirüs tedbirleri, yüz yüze eğitim ve sınavlar başta olmak üzere vatandaşı ilgilendiren pek çok konu olduğu için, "kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak" sorusu araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı resmi programında, kabine toplantısı tarihi açıklanması beklenirken, yeni kabine listesi öncesi mi yoksa sonrası mı toplantının yapılacağı henüz netleşmiş değil.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.