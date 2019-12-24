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Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgârın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. 5 evin kül olduğu, fındık bahçelerinin zarar gördüğü yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, Valiliği'nde ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu.

DHA Türkiye
AA Türkiye
Giriş Tarihi: 24.12.2019 07:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:31
Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

'un 11 ilçesinde başlayan ve 15 noktada devam eden örtü yangınları söndürülmeye çalışıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 'Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor.' dedi.

Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle çıktı.

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Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, kentin 11 ilçesinde başlayan ve 15 noktada devam eden örtü yangınlarını söndürmeye çalışıyor.

Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

'da dün akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

Bu kapsamda Ustaoğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilgili kamu kurum müdürleri ile diğer yetkililer çalışmaları yerinde inceledi.

Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

Örtü yangınının en fazla yaşandığı Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'ne gelen yetkililer, burada çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplamda 37 noktada çıktığını belirterek, ekiplerin yapığı müdahaleler sonucunda 22 noktadaki yangınların söndürüldüğünü ifade etti.

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