Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü

Trabzon'un 11 ilçesinde başlayan ve 15 noktada devam eden örtü yangınları söndürülmeye çalışıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 'Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor.' dedi.