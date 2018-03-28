Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.