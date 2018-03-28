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'nda bahar hareketliliği

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaşam ilkbaharın gelmesiyle canlandı.

Giriş Tarihi: 28.03.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 15:02
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'nda Bahar Hareketliliği
Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kuş Cenneti, ın gelmesiyle hareketlendi.

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'nda Bahar Hareketliliği
Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

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'nda Bahar Hareketliliği
Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.

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'nda Bahar Hareketliliği
Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

Kuş Cenneti'nde Türkiye'deki 480 civarındaki kuş türünden 356'sı görülebiliyor. Delta, 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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'nda Bahar Hareketliliği
Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

Barındırdığı nesli tükenmekte olan kuşlar, yırtıcı hayvanlar, kemirgenlerle Kuş Cenneti, baharda sergilediği ayrı güzellikle ziyaretçileri cezbediyor.

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'nda Bahar Hareketliliği
Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

Kış göçmeni türler Kuzey Avrupa'ya doğru göç etmeye başlarken, bahar aylarının gelmesiyle yaz göçmeni kuş türleri ise Afrika'dan deltaya gelmeye başladı.

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'nda Bahar Hareketliliği
Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

ın gelmesiyle hayvanlarda hareketliliğin arttığı deltaya leylek göçleri de sürüyor. Mandalar ve yılkı atlarının da görülebildiği delta, doğa fotoğrafçıları ve araştırmacıları bölgeye çekiyor.

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